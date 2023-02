Bauarbeiten Brücken in Egeln sollen auf Vordermann gebracht werden

Die Stadt Egeln will ihre 19 Brücken, von denen sich viele in einem sehr schlechten Zustand befinden, Schritt für Schritt auf Vordermann bringen. Den Anfang soll die Brücke in der Magdeburger Straße in der Nähe des Autohauses Adermann machen.