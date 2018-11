Die Farbe an der Saalebrücke bei Calbe ist verwittert. Die zuständige Landesstraßenbaubehörde will den Anstrich erneuern. Foto: Thomas Höfs

Die Saalebrücke bei Calbe muss dringend repariert werden. Mindestens sechs Wochen muss die Brücke dazu gesperrt werden.

Calbe l Eigentlich, sagt Stefan Hörold, sollte die Saale- brücke bereits 2018 repariert werden. Der Chef der Landesstraßenbaubehörde Bereich West, musste die Reparatur aber in das Jahr 2019 schieben. Denn der Landkreis, bestätigte er, erteile keine Sperrgenehmigung. Das Problem für den Kreis ist die Schülerbeförderung, erzählt er. Ohne die erforderliche Genehmigung könne seine Behörde nicht bauen. Dabei dient das Bauvorhaben vor allem den Anwohnern, sagt er. Nach einigen Beschwerden über die Ruhestörungen, die von der Brücke ausgehen, hatten sich Fachleute das Bauwerk angesehen. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Auffahrten zur Brücke dringend erneuert werden müssen. Selbst für den Laien ist das zu hören. Schon Pkw verursachen laute Knallgeräusche, wenn sie über die Dehnungsfugen an den Brückenenden fahren.

Noch lauter sind die Geräusche, die Lastkraftwagen verursachen, schildert er. Die Anschlusspunkte seien zerschlissen und müssten erneuert werden. „Die Bauarbeiten dauern mindestens sechs Wochen.“ Die Fahrbahn müsse jeweils an beiden Anschlussstellen geöffnet und neu aufgebaut werden. Die Arbeiten bräuchten ihre Zeit und könnten kaum beschleunigt werden. Während dieser Zeit müsse die Brücke komplett für den Verkehr gesperrt werden. Da die Landesstraßenbaubehörde nun auf die Schülerbeförderung Rücksicht nehmen müsse, bleiben nur die Sommerferien für die Durchführung der Bauarbeiten. „Wir werden aber vorher bereits mit anderen Arbeiten an der Brücke beginnen und dazu mit halbseitigen Sperrungen arbeiten“, kündigt er an. So müsse beispielsweise der Schutzanstrich des Stahlskeletts erneuert werden. Jahrelang war die rote Farbe Wind und Wetter ausgesetzt. Ein neuer Anstrich soll das Metall vor der Verwitterung schützen.

Bauwerk entstand nach der Wende

Dabei ist das Brückenbauwerk erst nach der Wiedervereinigung neu gebaut worden. Trotzdem halte der Farbanstrich nur einige Jahre und müsse regelmäßig erneuert werden. „Dafür müssen wir das Bauwerk aber nicht komplett sperren“, sagt Stefan Hörold.

Für die Elbe-Saale-Region bis hin nach Aken ist die Saalebrücke bei Calbe wichtig. Sie ist die kürzeste Verbindung zur Autobahn. Wird die Brücke für mehrere Wochen im kommenden Sommer gesperrt, müssen die Autofahrer wieder weite Umwege in Kauf nehmen.

Profitieren dürfte aber vor allem die S=aalefähre bei Groß Rosenburg. Die Fähre bietet die Möglichkeit ohne große Umwege die Saale zu überqueren und die Stadt Calbe zu erreichen. In Barby, welches die Fähre betreibt, bereitet sich das Bauamt schon auf die Sperrung vor. Mit besonders frühen Fährzeiten wird die Stadt dann wieder reagieren, hieß es aus dem Bauamt.

Lange Warteschlangen am Ufer

Die Behörde hat darin bereits Erfahrung. In der Vergangenheit war bereits die Verbindung nach Calbe schon einmal gesperrt. Damals versuchten auch viele Pendler mit dem kleinen Schiff über den Fluss zu gelangen. Morgens und nachmittags bildeten sich täglich lange Warteschlangen am Saaleufer.

Die Bauzeit in der Sommerferien lässt aber erwarten, dass der Verkehr wegen der Ferien geringer ist. Schließlich sind während der Wochen viele Familien im Urlaub. Die Zahl der täglichen Pendler könnte dadurch geringer ausfallen als zu anderen Zeiten im Jahr. Die täglichen Staus könnten sich so in Grenzen halten.