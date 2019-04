Seit 2013 wird in Osmarsleben über einen Ersatzneubau der Wipper-Brücke diskutiert. Erneut hat die Verbandsgemeinde Fördermittel beantragt.

Osmarsleben l 2013, ja. Das war weltpolitisch gesehen auch kein uninteressantes Jahr. Papst Benedikt XVI. trat aus freien Stücken zurück. Im Bundestag wurde im Herbst die schwarz-gelbe Koalition durch eine Große Koalition abgelöst und Kroatien ist der EU beigetreten. Ganz schön lange her alles. Und in Osmarsleben wurden erstmals Überlegungen für einen Ersatzneubau der Brücke über die Wipper in der Karl-Marx-Straße angestellt.

Nun: Die alte Brücke steht noch immer. Und ein Baubeginn ist noch immer nicht unmittelbar in Sicht. Aber: Das Jahr 2019 könnte das Jahr werden, in dem richtig Bewegung in den Brückenbau kommt. Im Bauausschuss der Stadt Güsten stellte die SFB Planungsgesellschaft aus Magdeburg einen Bauentwurf für die Brücke vor.

Förderantrag dreimal abgelehnt

Dass soviel Wasser die Wipper hinunterfließen musste, lag nicht an Güsten und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Denn seit Jahren schon bemüht sich die Verbandsgemeinde um Fördergelder. „2014 wurde der Antrag zurückgezogen, 2015 abgelehnt. 2016 haben wir in die Planung investiert, 2017 und 2018 wurde der Antrag auf Fördermittel erneut abgelehnt“, erklärt Christine Schwertfeger vom Bauamt der Verbandsgemeinde. Nun wurden die Unterlagen erneut zusammengestellt. Der Antrag geht in Kürze raus. Wie die Erfolgschancen stehen? „Das kann ich nicht sagen. Es gibt keine Tendenz“, so Schwertfeger.

Bilder Die alte Wipperbrücke in Osmarsleben könnte 2019 ausgedient haben. Grafik: ProMedia Barleben GmbH



Die Verbandsgemeinde bemüht sich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm Regionale ländliche Entwicklung (Rele). Das Programm läuft von 2014 bis 2020 und fördert zum Beispiel Infrastruktur und Landwirtschaft. „Die Höchstförderung beträgt 350.000 Euro“, so Schwertfeger. Diese wurde beantragt. 250.000 Euro sind aus Eigenmitteln bereits im Haushalt aufgefangen. Insgesamt soll das Bauwerk 600.000 Euro kosten.

Standsicherheit gefährdet

Warum eine neue Brücke hermuss? Das ist offensichtlich. „Seit 2006 gibt es Korrosionsschäden“, sagt Elke Strohkark von der SFB Planungsgesellschaft. „Die Standsicherheit ist im Randbereich erheblich beeinträchtigt.“ So seien die Randträger durchgerostet, der Hauptträger angerostet. Seit Jahren schon ist die Fahrspur auf der Brücke daher eingeengt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung schützt die Brücke. Nur der Mittelbereich ist befahrbar.

Bei der Planung des Neubaus ist die SFB Planungsgesellschaft ebenfalls seit Jahren mit im Boot, immer wieder musste diese angepasst werden, aktualisiert werden, weil es neue Richtlinien gab, die eingehalten werden mussten. Die aktuelle Version sieht so aus: Die neue Brücke wird eine lichte Weite von 8,5 Meter und eine Stützweite von 9,3 Meter haben. Damit wird die Brücke um einiges breiter sein als die aktuelle Brücke. Diese hat eine lichte Weite von sechs Metern und eine Stützweite von 6,3 Meter. Die Verbreiterung hat zwei Gründe.

Zum einen dient sie dem Hochwasserschutz. „Gemessen am höchsten Hochwasser in einem Jahrhundert muss zwischen Wasser und der Unterkante des Bauwerks 50 Zentimeter Platz sein“, erklärt Lothar Kreuschmer von der SFB Planungsgesellschaft. Diese Toleranzgrenze gilt, um zum Beispiel Treibgut durchfließen zu lassen. Diese Vorgabe setzt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW).

Zum anderen fordert die untere Naturschutzbehörde sogenannte Otterstege auf beiden Seiten unter der Brücke. Diese dienen dem Artenschutz. Der Hintergrund: Otter schwimmen unter Brücken nicht durch. Damit diese besonders schützenswerten Tiere trotzdem auf die andere Seite der Brücke gelangen, braucht es auf beiden Seiten die Stege vor den Widerlagern. Diese werden zwischen 1,25 und 1,35 Meter breit sein. „Das ist mit den Behörden so abgestimmt“, so Kreuschmer. Die Stege schließen an die Betonschrägen an, die es jetzt gibt.

Barrierefreies Bauen wiichtig

Beim Neubau spielt zudem die Barrierefreiheit eine entscheidende Rolle. Während der Gehweg auf einer Seite nur eine Breite von einem Meter haben wird, wird dieser auf der anderen Seite der Brücke auf einer Breite von 1,60 Metern ausgebaut. Hier wird es die Übergangsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer geben. „Das sind Richtlinien für barrierefreies Bauen“, sagt Elke Strohkark. Die Fahrbahnbreite der Brücke hingegen bleibt unverändert und wird weiter 5,3 Meter betragen.

Wenn das Konzept und die Dringlichkeit beim Bund Anklang finden, dann könnte in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Auch hier kann Christine Schwertfeger den Entscheidern nicht in die Karten schauen. Doch sollte der Zuwendungsbescheid in den nächsten Wochen einfliegen, gehen danach acht Wochen für die Ausschreibung nach der Baufirma ins Land. Danach geht‘s los. Wenn alles glatt geht, dann im Sommer diesen Jahres.