Die Pegasus GmbH, die Wobau, die Stadt und die Kindertagesstätte „Bummi“ der Lebenshilfe engagieren sich dafür, dass Staßfurt-Nord attraktiver wird.

Der Pegasus-Geschäftsführer Michael Hauschild überreichte der Chefin der Kindertagesstätte „Bummi“, Carola Behrendt, im Beisein der beiden Quartiersmanagerinnen Beate Kranz (l.) und Anastasiia Volotovska (r.) den Erlös vom Straßenfest in Staßfurt-Nord.

Staßfurt - Die Pegasus Soziale Dienstleistungen gGmbH engagiert sich gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und der Stadt dafür, dass das Wohngebiet Staßfurt-Nord für die dort lebenden und arbeitenden Menschen attraktiver wird. Dazu tragen auch die Ende August erfolgte Eröffnung einer neuen Begegnungsstätte im ehemaligen Dienstleistungstrakt und die Straßenfeste bei. Mitte September wurde bereits das zweite in der August-Bebel-Straße gefeiert. Den Springbrunnen vor der Kita will man mit Leader-Mitteln der EU zu neuem Leben erwecken.