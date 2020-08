In der Kita „Wipperzwerge“ in Giersleben soll sich ein Vorfall zwischen zwei Kindern ereignet haben, der die Gemeinde dazu veranlasst hat, für morgen einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Frage ist, ob der Lebenshilfe deswegen die Kita gekündigt werden soll. Foto: René Kiel

Der Bürgerentscheid in Giersleben hat einen Vorfall zum Hintergrund, der von zwei Seiten völlig unterschiedlich beschrieben wird.

Giersleben/Unseburg l Am Sonntag, 30. August, findet in der Gemeinde Giersleben ein Bürgerentscheid statt, der über die Zukunft der Kita „Wipperzwerge“ im Ort befinden soll. Aktuell wird die Errichtung von der Lebenshilfe Bördeland mit Sitz in Unseburg und bald Staßfurt betrieben. Die Gemeinde Giersleben möchte sie in Zukunft unter ihrer Führung sehen – wegen eines Vorfalls im März.

Vorfall im März

Über diesen Vorfall tragen beide Seite völlig unterschiedliche Berichte vor. Bürgermeister Peter Rietsch (parteilos) und der Gemeinderat sind der Auffassung, dass am 12. März ein vierjähriger Junge auf der Toilette der Kita Giersleben sexuelle Handlungen an einem gleichaltrigen Mädchen vorgenommen habe. Das Mädchen habe sich daraufhin hilfesuchend an seine Eltern gewandt und Angst gehabt, wieder in die Kita zu gehen. Rietsch sagt: „Es darf nicht sein, dass Kinder Angst haben müssen bei uns in die Kita zu gehen, wie das betroffene Mädchen.“

Die Lebenshilfe Bördeland beschreibt den Vorfall in der Kita Giersleben, auch in einem späteren Brief an alle Eltern, anders: Der Junge und das Mädchen hätten sich beim Toilettengang über Intimitäten nur unterhalten. Eine Erzieherin habe das Gespräch bemerkt und unterbunden. „Es handelte sich um grenzverletzendes Verhalten. Man kann nicht einmal von sogenannten ‚Doktorspielen‘ sprechen, maximal von ‚Doktorgesprächen‘“, erklärt auf Nachfrage Lebenshilfe-Geschäftsführer Stefan Labudde. Die betroffenen Eltern seien sofort informiert worden.

Forderung im Gemeinderat

Die Geschichte wird nach dem Vorfall in beiden Versionen weitererzählt und ist im Gemeinderat Giersleben im April Thema. Dort fordern Rietsch und seine Gemeinderäte eine „Täter-Opfer-Trennung“. Eines der Kinder, das als „verhaltens-auffällig“ bezeichnet wird, soll ab Mai in eine andere Kita der Lebenshilfe gehen. Das teilt die Verbandsgemeinde im Namen der Gemeinde kurz darauf auch der Lebenshilfe mit.

Hierzu sieht die Lebenshilfe keinen Anlass. „Der Vorwurf stimmt einfach nicht“, so Labudde. „Da es keinen Übergriff, ja überhaupt keine Handlung gab, konnten wir es nicht vertreten, das Kind der Kita zu verweisen und sind dem Wunsch der Gemeinde nicht nachgekommen.“

Konsequenzen für Kita

Rietsch sieht es anders: „Jedes einzelne Kind ist es wert, dass wir uns uneingeschränkt dafür einsetzen.“ Weil die Lebenshilfe den Eltern nicht den Kita-Vertrag kündigt, schiebt er mit dem Gemeinderat den Bürgerentscheid an. Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper soll Träger der Kita werden. So könne man gezielt eingreifen. „In unserer Gemeinde wird nicht in Sonntagsreden von Kindeswohl gesprochen, sondern es wird auch konsequent verteidigt“, so Rietsch.

Die Problematik verfestigt sich. Ende April gibt es ein Treffen in der Kita. Labudde sagt: „Wir haben alles getan, was möglich war. Wir haben intensiv mit dem Jugendamt zusammengearbeitet und haben Elterngespräche geführt.“

Treffen mit Eltern

Nach dem Treffen verschärft sich die Lage sogar. Rietsch erklärt: „Bei Gesprächen mit den Verantwortlichen der Lebenshilfe waren diese nicht zur lückenlosen Aufklärung bereit und versteckten sich hinter dem Datenschutz und versuchten, die Vorfälle herunterzuspielen. Auch vom Fachdienst Jugend und Familie des Salzlandkreises gab es keine Unterstützung, im Gegenteil.“

Bald kommt bei Verbandsgemeinde und Gemeinde ein Brief von fünf Mitgliedern des Elternkuratoriums an: Weder der Träger noch das Jugendamt hätten an dem Abend aufgeklärt, sondern unter Vorwänden Informationen vorenthalten. Auch Aspekte aus der Vergangenheit werfen sie der Lebenshilfe vor und fordern einen Trägerwechsel.

Wenig Informationen

Dass nur wenig über den konkreten Vorfall informiert wird, darin sind sich Gemeinde und Lebenshilfe bei diesem Sachverhalt ausnahmsweise einig. Labudde meint: „Meiner Meinung nach war es eines der Hauptprobleme, dass die Kommune nicht alle Informationen über den Sachverhalt von uns bekommen hat. Wir konnten sowohl bei den Elterngespräche als auch gegenüber Außenstehenden den Vorfall nie detailliert beschreiben.“ Das sei bis heute aufgrund des Datenschutzes und der Schweigepflicht zugunsten der Kinder nicht möglich.

Auch in der Einschätzung des Jugendamts, das an Elterngesprächen teilnahm, fanden sich weder Eltern noch Gemeinderat wieder. „Für die Aufarbeitung wurden Experten unterschiedlicher Professionen beteiligt. Im Ergebnis haben sich die im Raum stehenden Vorwürfe nicht bestätigt“, zitierte die Mitteldeutsche Zeitung im Juli das Jugendamt des Salzlandkreises.

Elternbefragung

Zuletzt hat die Lebenshilfe an der Kita eine anonyme Elternbefragung durchgeführt, „um zu erfahren, was diese über unsere Arbeit in Giersleben denken, da auch in den Raum gestellt wurde, dass viele Eltern unzufrieden mit uns seien“, so Labudde. Im Ergebnis hätten sich aber über 70 Prozent der Eltern als zufrieden mit der Kita geäußert. Hauptproblem der Eltern sei heute nicht mehr der angebliche Vorfall, sondern das Baugeschehen an der Kita.

Mit Stand heute besuchen übrigens beide Kinder des diskutierten Vorfalls nicht mehr die Kita „Wipperzwerge“. Beide Eltern hätten laut Lebenshilfe gekündigt und ihre Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht.

Erwartungen für Sonntag

Labudde sieht dem Entscheid positiv entgegen. „Wir gehen für den Sonntag davon aus, dass die Bürger in unserem Sinne entscheiden“, sagt er.

Im Gegensatz dazu hoffen Bürgermeister und Gemeinderat, „dass die Bürger dem Willen der Elternvertreter des Kindergartens folgen, um dann die Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde zu übernehmen“, so Rietsch. „Jede Stimme zu diesem Bekenntnis ist wichtig“, bittet er die Gierslebener zur Wahlurne und merkt an, dass man auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte per Personalausweis vom „Wahlrecht Gebrauch machen“ kann.

Die Frage im Bürgerentscheid lautet, ob der Vertrag mit der Lebenshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt 31. Dezember 2021 gekündigt werden soll. „Ja“ oder „Nein“ ist anzukreuzen. Die Entscheidung der Bürger wird gültig, wenn die Mehrheit mit „Ja“ antwortet und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger ausmacht. Abstimmen können Menschen aus Giersleben ab 16 Jahren.