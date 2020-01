Eine Untersuchung des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt hatte bereits im Jahr 2009 ergeben, dass etliche Häuser an der Ortsdurchfahrt Neundorf einem zu hohen Lärmpegel ausgesetzt sind. Der Richtwert von 60 db(A) (Dezibel, A steht für eine bestimmte Schallbewertung) wird in der Nacht überschritten, wie auf der Grafik zu sehen ist. Auch am Tag soll laut der Untersuchung in Neundorf der allgemein annehmbare Richtwert teilweise um bis zu 3,6 db(A) überschritten werden. Foto: Martin Krause

Eine Bürgerinitiative in Neundorf fordert eine Ortsumgehung. Das Verkehrsministerium sagt Nein.

Neundorf/Magdeburg l Wenn eine Ortsumgehung Neundorf gebaut werden würde, müsste das Land Sachsen-Anhalt mit seinem Verkehrsministerium diese planen und bauen lassen. Peter Mennicke, Sprecher des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr, erteilt dem Wunsch aus Neundorf aber eine klare Absage: „Im Hinblick auf die Abarbeitung der Maßnahmen des vordringlichen indisponiblen Bedarfs ... konnte die Planung der Ortsumgehung Neundorf aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen in der Landesstraßenbaubehörde bisher nicht aufgenommen werden.“

Auch wenn die Ortsumgehung Neundorf im „Landesverkehrswegeplan“ in die „Dringlichkeitskategorie I“ eingeordnet ist, wird es wohl bis 2030 nichts mit dem Bau werden. Das Land hatte 2004 für die neue Straße mit einer Länge von 3,3 Kilometer Kosten von 3,4 Millionen Euro gerechnet.

Dringlich oder nicht?

Für das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt gibt es drei Kategorien: Indisponibler Bedarf (dringende Straßenbaumaßnahmen, 4 von 24 Vorhaben im ganzen Land sind noch offen), gefolgt von „Dringlichkeitskategorie I“ (vordringlicher Bedarf, 24 von 27 Vorhaben noch offen) und „Dringlichkeitskategorie II“ (weiterer Bedarf, noch alle 19 Vorhaben offen).

Grund ist fehlendes Geld und fehlendes Personal in Sachsen-Anhalt. Der Sprecher erklärt, dass in den nächsten Jahren kaum eine Straße im Land neu gebaut wird. „Kapazitätsbedingt muss in den nächsten Jahren weiterhin der Fokus auf den Erhalt des Landesstraßennetzes, einschließlich der Brückenbauwerke, gelegt werden.“ Statt Neubau setzt das Land Sachsen-Anhalt auf „Abbau des Sanierungsstaus“ und den Erhalt der Straßen und Brücken.

Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) hatte zum Thema Straßen erklärt, „dass sich der Zustand unserer Straßen in den zurückliegenden Jahren leicht verbessert hat“. Aber immer noch 40 Prozent des Landesstraßennetzes seien sanierungsbedürftig. Der Minister hat dazu die „Strategie Landesstraßenbau 2030“ aufgelegt, die besagt: „Erhaltungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neubaumaßnahmen“.

Hoffen auf Landtag

Für die Bürgerinitiative Neundorf ist das natürlich eine schlechte Nachricht. Bis zum Stadtrat hatten lärmgeplagte Bürger auf die Erschütterungen durch den schweren und starken Verkehr aufmerksam gemacht. Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) wurde erst im Dezember vom Stadtrat beauftragt, beim Land für eine Ortsumgehung zu trommeln.

Martin Krause von der Bürgerinitiative „Ortsumfahrung Neundorf“ reagiert auf die Absage vom Land enttäuscht. „In ganz Deutschland schleudern wir unsere Steuergelder für andere Dinge raus und in der Region kommt kaum etwas an. Milliarden wurden zum Beispiel für die Bankenrettung zur Verfügung gestellt.“

Martin Krause weiter: „Wir erwarten von Matthias Büttner noch die Zusammenkunft mit dem Land, die er öffentlich versprochen hat, und schauen dann, was diese für Ergebnisse haben wird.“

Der Staßfurter Stadtrat und Landtagsabgeordnete Matthias Büttner (AfD) will die Neundorfer in den Verkehrsausschuss des Landtags einladen. „Wir hoffen auf ein offenes Gespräch mit den Landesvertretern, in dem wir unsere Probleme anbringen und vielleicht einen Kompromiss erzielen können.“ Wenn daraus nichts wird, wollen sich Krause und Co. an eine breitere Öffentlichkeit wenden.

Lkw trotz Drei-Königs-Tag

„Selbst an Feiertagen kommen die Neundorfer nicht zur Ruhe und müssen den Schwerlastverkehr ertragen“, beschwerte sich Martin Krause und schickte ein Foto zum Beweis mit, welches der Anlieger der Hauptverkehrsstraße am Drei-Königs-Tag aufgenommen hat.

„Gilt denn hier kein Sonn- und Feiertagsfahrverbot?“, stellt der Neundorfer die Frage. Wie dem bundesdeutschen Bußgeldkatalog zu entnehmen ist, gilt das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw an diesem Feiertag nicht. Ausgenommen sind auch die Feiertage Himmelfahrt, Buß- und Bettag sowie das bayerische Friedensfest. Selbst in den Bundesländern, wo diese gesetzliche Feiertage sind, dürfen Lastkraftwagen fahren.

Nichtsdestotrotz unterstreicht der Anlieger die Forderung nach einer Ortsumfahrung für Neundorf. Allein an besagtem Feiertag habe er in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr elf Lkw gezählt.