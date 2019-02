Was erwartet die Stadt Hecklingen in naher Zukunft, wie sollen Probleme angegangen werden und wie sind vergangene Entwicklungen zu werten?

Hecklingen l Über Fragen wie diese sprach Volksstimme-Mitarbeiterin Nora Stuhr mit dem Bürgermeister der Stadt Uwe Epperlein.

Volksstimme: Was wünschen Sie sich dieses Jahr für die Stadt Hecklingen?

Uwe Epperlein: Für 2019 wünsche ich mir, dass wir mit der „Ordnung“ unserer Finanzen weiter vorankommen, soll heißen, dass es uns gelingt, hier einen entscheidenden Schritt zu gehen.

Und wie wird der aussehen?

Es muss uns gelingen, sinnvolle und auch vertretbare Maßnahmen zu beschließen, die dazu beitragen, die finanzielle Situation der Stadt zu verbessern. Dabei ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt von Bedeutung, wie groß der Beitrag der einzelnen Maßnahme zur finanziellen Entlastung ist. Ich denke hier zum Beispiel an die Anhebung des Pachtzinses für Acker- und Grünflächen auf ortsübliche Werte. Als Richtwerte sollten hier die Angaben des Gutachterausschusses zu den Bodenrichtwerten entsprechend der Bodenpunkte herangezogen werden. Hier müssen alle im Eigentum der Stadt Hecklingen befindlichen betrachtet werden und nicht nur der derzeit streitgegenständige langfristige Pachtvertrag.

Wie fällt Ihre Bilanz für 2018 aus?

Die Bilanz für 2018 fällt aus meiner Sicht eher durchwachsen aus. Sicherlich haben wir einiges erreicht, aber bei dem Thema Finanzen sind wir einen kleinen Schritt weiter, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir müssen uns bewegen, sonst hilft uns auch keiner.

Was ist gut gelaufen?

Ich freue mich über die Sanierungsmaßnahme in der Grundschule Hecklingen, die jetzt fast abgeschlossen ist. Ebenfalls froh bin ich, dass es uns am Ende gelungen ist, ein vernünftiges Konzept für die Grundschule in Groß Börnecke auf die Beine zu stellen

Was kann verbessert werden?

Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit von Verwaltung und Stadtrat sowohl vor, als auch nach der Kommunalwahl am 26. Mai diesen Jahres. Sicherlich gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen, das ist ja auch richtig so. Aber am Ende geht es uns doch allen nur um das Wohl der Stadt Hecklingen, dafür haben wir uns ja alle zur Wahl gestellt.

Stichwort Finanzen: Hecklingen hatte im vergangenen Jahr mit enormen Zahlungsengpässen zu kämpfen. Im Herbst drohte die Zahlungsunfähigkeit. Wie wollen Sie es schaffen, dass sich das im kommenden Jahr nicht nochmals wiederholt?

Das Gespenst „Zahlungsunfähigkeit“ taucht ja immer mal wieder auf. Ich möchte, dass wir dieses Jahr echte Konsolidierungsmaßnahmen umsetzen, die den Bürger auch gar nicht belasten. Hier sehe ich unter anderem die Anhebung des Pachtzins für landwirtschaftliche Fläche im gesamten Stadtgebiet. Als Maßstab könnte auch die ortsüblichen Pachtzinsen gelten, beispielsweise der durchschnittliche Pachtzins im Salzlandkreis. Zugegebener Maßen belastet das natürlich die Landwirte. Die Stadt ist aber angehalten ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Weitere Maßnahmen in einem Sparplan, der im kommenden Jahr ansteht, werden Thema sein. Steueranhebungen und geplante höhere Beiträgen etwa für die Kitas sind im Gespräch. Wie wollen Sie das den Bürgern erklären?

Eine moderate Erhöhung der Grundsteuern und eine Anpassung der Kitabeiträge, die im letzten Jahr auch schon mit den Elternvertretungen der einzelnen Einrichtung besprochen waren, wird sicherlich wieder ein Thema werden. Unser Defizit werden wir damit nicht ausgleichen, es eröffnet aber Möglichkeiten, eventuell eben doch in unsere Spielplätze zu investieren.

Denken Sie, dass das es gelingt, den Finanzminister in den Ort einzuladen, um eine weitere Verfahrensweise festzuhalten, wie die Stadt ihre Probleme langfristig lösen kann?

Ich denke schon, dass wir dieses Jahr den Finanzminister noch in Hecklingen begrüßen werden und mit dem Stadtrat gemeinsam mit ihm die weitere Vorgehensweise zur Finanzsituation besprechen werden.

Was würden Sie ihm sagen, was Sie sich vom Land wünschen?

Ich finde es schon ziemlich merkwürdig, dass die Stadt Hecklingen sich mit dem Salzlandkreis vor Gericht um das wenige Geld streiten muss. Dies kostet ja auch wieder Geld. Aber letztendlich haben wir da leider keine andere Wahl. Deshalb ganz klar: eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen. Dies ist aber kein Wunsch, sondern eine klare Forderung, da es so nicht weiter gehen kann.

Wenn Hecklingen seinen Acker verkaufen würde, wäre die Stadt auf einen Schlag um zehn Millionen „reicher“. Auch hier laufen Verhandlungen, damit ein Teil des Geldes in der Stadt bleibt. Was würde damit passieren?

Wir könnten deutlich umfangreicher in unsere Infrastruktur, also in Gebäude, Straßen, Brücken, Spielplätze, investieren. Der Verkauf der Ackerflächen ist jedoch nur eine Option, vorstellbar ist hier auch nur ein Verkauf von Teilflächen. Eine weitere Option ist die deutliche Anhebung der Pachteinnahmen.

Was favorisieren Sie: Verkauf oder Anhebung der Ackerpacht?

Das sind aus meiner Sicht zwei Optionen und die Entscheidung liegt hier letztendlich beim Stadtrat.

Wie sehen Sie die Zukunft der Stadt?

Die Situation der Stadt Hecklingen ist nach wie vor schwierig und sie wird auch in naher Zukunft angespannt sein, da bin ich Realist. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir in etwas ruhigeres Fahrwasser gelangen können.

Worauf kann die Gemeinde stolz sein?

Ich bin stolz auf jeden Einwohner der sich, wie auch immer, für die Stadt, beziehungsweise in der Stadt engagiert und damit einen kleinen Beitrag zum Gemeinwohl beiträgt. Denn nur so gelingt es in den Orten immer wieder etwas auf die Beine zu stellen.

Worauf können sich die Bürger im nächsten Jahr freuen? Welche Vorhaben sind geplant?

Die Baumaßnahme in der Grundschule in Groß Börnecke wird umgesetzt, ebenfalls der zweite Bauabschnitt des Ausbaus Ballplatz/Karl-Marx-Platz. In den Orten finden auch dieses Jahr wieder verschiedene Feierlichkeiten statt. Stellvertretend sei hier nur das 60-jährige Bestehen des Spielmannszuges der Cochstedter Feuerwehr und das Heimatfast in Hecklingen unter dem Motto 1075 Jahre Hecklingen und 15 Jahre Einheitsgemeinde Stadt Hecklingen genannt.