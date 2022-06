Bundespolizist aus Egeln erlebt Flüchtlingskrise hautnah auf Lesbos

Der Egelner Tim Heberling ist seit 2016 bei verschiedenen Einsätzen an EU-Außengrenzen gewesen. In Albanien war er unter anderem Anfang 2020 an der griechischen Grenze stationiert. Auch in Griechenland und Bulgarien hat er Erfahrungen gesammelt. Auch für das Leben.

Quelle: Tim Heberling