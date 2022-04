Bundestagsabgeordnete im Salzlandkreis sehen Probleme beim Entlastungspaket

Die Inflation ist in Deutschland so hoch wie seit Jahrzehnten. Die Bundesregierung will die Bürger entlasten.

Staßfurt/Schönebeck - Die Inflationsrate ist so hoch wie seit der Deutschen Wiedervereinigung nicht mehr. Sie lag im März bei 7,3 Prozent. Lebensmittel, Energie, Sprit: Die Kosten explodieren. Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket geschnürt, das helfen soll. Aber hat sie dabei die Rentner vergessen? In der nächsten Folge der Volksstimme-Serie „Im Wählerauftrag – vier Jahre in Berlin: Was machen Sie dort so?“ hat die Volksstimme die vier Bundestagsabgeordneten gefragt, wie sie die Situation der Rentner sehen.