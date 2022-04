Wahl Bundestagswahlkreis Anhalt: Wenn zwei sich streiten ...

Erstmals hat die AfD in Sachsen-Anhalt Direktmandate bei einer Bundestagswahl geholt. Eines eroberte Kay-Uwe Ziegler im Wahlkreis 71 (Anhalt), eigentlich CDU-Stammland. Ziegler hatte die Auszählung in den 317 Wahlbezirken von Anbeginn angeführt, teils klar. Am Ende lag der Unterschied zum zweitplatzierten CDU-Kandidaten bei knapp 1000 Stimmen.