Mit einem Sprung ins Wasser wirbt Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluckzka für das Baden im Schachtsee, von dem der Salzlandkreis in einer Verfügung abrät. Warum nicht nur Kluczka das nicht vom Schwimmen dort abhält.

Wolmirsleben - Das vom Salzlandkreis wegen vermeintlich schlechter Wasserproben aus dem Herbst 2022 im Frühjahr verhängte Badeverbot, das später in ein „Abraten vom Baden“ abgemildert wurde, wirkt sich negativ auf den Großen Schachtsee in Wolmirsleben aus. Erst jüngst hatte der Rat in Wolmirsleben über rechtliche Schritte dagegen beraten. Das Resultat ist allerdings spürbar: Trotz der Ferien bleiben die Badegäste aus.