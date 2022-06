Bürgermeister-Wahl Hecklingen: Kay Watermann tritt erneut an

Hecklingen - Nach Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) und dem Beamten der Deutschen Bundesbank Hendrik Marholdt aus Hecklingen will auch der 54-jährige parteilose Unternehmer Kay Watermann aus Staßfurt für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai in der Stadt Hecklingen kandidieren. Das teilte er der Volksstimme mit. Watermann war bereits bei der letzten Wahl vor sieben Jahren im Rennen, schaffte es damals aber nicht in die Stichwahl. Das Bewerberaufkommen für die Wahl ist noch recht überschaubar.