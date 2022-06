Bürgermeisterwahl Bürgermeisteramt: Bewerber haben in Hecklingen Zeit bis 11. April 2022

In der Stadt Hecklingen laufen die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Nachdem der Wahltermin mit dem 8. Mai 2022 feststeht, soll der Rat am 14. Dezember die Bewerbungsfrist festlegen. Wer will kandidieren?