Bürgermeisterwahl Bürgermeisterwahl in Staßfurt: Gastronom stichelt mit Plakat gegen Amtsinhaber Sven Wagner

Warum Burkhard Nimmich an seinem Restaurant in Staßfurt in der Neundorfer Straße ein Schmähplakat gegen den Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner aufgehängt hat.