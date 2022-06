Bürgermeisterwahl in Staßfurt: Sven Wagner und René Zok zeigen sich vor der Stichwahl angriffslustig

Am 3. April sind mehr als 21.000 Staßfurter erneut zur Wahl aufgerufen. Bei der Wahl um den Posten des Bürgermeisters setzen Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) und René Zok (CDU) bei der Stichwahl neue Akzente.

Staßfurt - In Zeiten der Digitalisierung spielt die Präsenz in den sozialen Netzwerken eine große Rolle. Auch für Lokalpolitiker, die sich anschicken, Bürgermeister von Staßfurt zu bleiben oder es wieder werden wollen. Sven Wagner hatte jedenfalls am Montagabend bei Instagram geschrieben: „Bürgermeisterkandidat aus Staßfurt für Staßfurt. Unsere Stadt braucht keinen Bürgermeister, der ihr den Rücken zukehrt.“