Bürgermeisterwahlen in der Egelner Mulde Bürgermeisterwahlen: Drei Männer wollen Bürgermeister in Börde-Hakel werden

Am Sonntag, 3. September, stehen in der Gemeinde Börde-Hakel in der Egelner Mulde Bürgermeisterwahlen an. Gegen den Amtsinhaber Axel Großheim aus Westeregeln (parteilos) treten Dirk Bartsch aus Hakeborn (CDU) und Tim Heberling aus Etgersleben (parteilos) an. Welche unterschiedlichen Ziele das Trio verfolgt.