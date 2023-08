Am 3. September werden die Bürger der Verbandsgemeinde Egelner Mulde an die Wahlurnen gerufen. Sie können über mehrere Bürgermeister-Kandidaten entscheiden.

Bürgermeisterwahlen in der Egelner Mulde: Bewerbungsfrist endet am 7. August

Die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahlen in der Egelner Mulde laufen auf Hochtouren.

Egeln - Die Bürger der Egelner haben die Möglichkeit zu entscheiden, wer in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der Verbandsgemeinde sowie der Gemeinden Bördeaue, Börde-Hakel und der Gemeinde Wolmirsleben an der Spitze der Kommunen bestimmen soll. Bis auf Wolmirsleben haben bereits mehrere Kandidaten für jedes der neu zu besetzenden Ämter ihren Hut in den Ring geworfen.