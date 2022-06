Bürgermeisterwahlen: Plakat von René Zok in Staßfurt beschmiert

Unbekannte haben dem CDU-Kandidaten René Zok am Bahnhof in Staßfurt ein „Hitler-Bärtchen“ aufgemalt.

Staßfurt - Am Ende bleibt René Zok nur der Humor. Auch der Bürgermeister-Kandidat in Staßfurt hatte früher mal einen Schnauzbart getragen, derzeit ist er bartlos. Würde er es aber wachsen lassen, weiß er eines ganz genau: „Da kommen nur noch graue Haare. Da sind keine schwarzen dabei.“ Am Bahnhof in Staßfurt hängt aber derzeit ein Plakat, das ihn mit schwarzem Bart zeigt.