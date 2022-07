Bürgerpark in Egeln wird bald eingeweiht

Der Bürgerpark ist fertiggestellt. Er soll am 14. April mit einem Osterhasenfest eröffnet werden.

Egeln - „Der neugeschaffene Bürgerpark in Egeln soll so schnell wie möglich eröffnet werden“, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) in der jüngsten Stadtratssitzung im Schulzentrum Egeln. Derzeit lasse man den auf dem Gelände befindlichen Brunnen laufen und nutze dessen Wasser zum Gießen. Letzteres wird sicherheitshalber von der Landkreisverwaltung auf seine Qualität untersucht.