Staßfurt - Am Staßfurter Verwaltungsgebäude Haus II in der Steinstraße 38 stehen Bauarbeiten an. Darüber informierte Riccardo Achilles von der Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service am Donnerstagabend bei der Sitzung des Stadtrats in Staßfurt. Ein Brandschutzgutachter hatte bemängelt, dass ein weiterer Fluchtweg fehle. Am Mittwoch begannen daher die Arbeiten für den Anbau einer Fluchttreppe am rückwärtigen Teil des Gebäudes, der in den Innenhof führt.