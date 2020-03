Der Streit zwischen dem Hecklinger Busunternehmer Torsten Haubold und dem Salzlandkreis hat einen weiteren Hintergrund.

Hecklingen/Bernburg l Torsten Haubold, der mit seinem Hecklinger Busunternehmen die Buslinien im Raum Staßfurt bedient, soll ab August keine Aufträge mehr für den ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) im Salzlandkreis bekommen.

Kreis will Busverkehr in eigener Hand

Was der Salzlandkreis mit dem ÖPNV vorhat, ist sein gutes Recht. Er muss den Busverkehr im neuen Zeitraum 2020 bis 2030 eigentlich europaweit ausschreiben, kann das aber mit der Direktvergabe umgehen, wenn eine vom ihm kontrollierte Firma zum Einsatz kommt. So eine Firma wäre die Kreisverkehrsgesellschaft KVG, eine hundertprozentige Tochter des Salzlandkreises. Den Auftrag, dass diese ab 1. August 2020 auch Haubolds Staßfurter Linien mit übernimmt, soll der Kreistag an diesem Mittwoch in Bernburg beschließen. Schon einige Jahre zuvor hatte der Kreistag den Weg dafür freigemacht, allerdings damals unter dem Vorbehalt, dass Subunternehmer wie Haubold trotzdem mit im Boot bleiben.

In den Unterlagen zum Kreistag am 4. März steht zur Direktvergabe des ÖPNV an die KVG zwar, dass „Subunternehmer bis zu 33 Prozent“ noch mit im Boot sein könnten. Jedoch ist dies laut Haubold nur ein „Feigenblatt“. Sonst hätte man bereits längst Vereinbarungen miteinander getroffen und die KVG würde die Übernahme nicht jetzt schon mit Millionen-Investitionen vorbereiten.

Haubold schrieb letzte Woche ein Hilfegesuch an die Kreistagsmitglieder. Diese wurden hellhörig. In einer Vorberatung am Mittwoch (Kreisausschuss) zum ÖPNV kamen erste Nachfragen an die Verwaltung: Was hat es mit Haubolds Brief auf sich? Die Fraktionen wollen bis morgen eine Stellungnahme der Verwaltung des Salzlandkreises.

Haubold will natürlich beim ÖPNV im Spiel bleiben. Für ihn ist der Auftrag Existenzgrundlage, Arbeitsplatz für 30 Mitarbeiter, die Firma ist Gewerbesteuerzahler in Hecklingen. Er hat mehrfach versucht, mit dem Salzlandkreis Gespräche zu führen. So schrieb Haubold im Oktober 2019 einen Brief an Landrat Markus Bauer (SPD) persönlich (liegt der Volksstimme vor), der nicht beantwortet wurde. Warum nicht, erklärt der Landrat auch nicht auf eine Volksstimme-Nachfrage hin. Außerdem wurde ein Termin Haubolds im Juni 2019 mit Tilo Wechselberger vom zuständigen Fachdienst Kreis- und Wirtschaftsentwicklung und Tourismus einen Tag vorher abgesagt und nie neu anberaumt (E-Mail liegt vor).

Weil Gespräche nie zustande kamen, blieb Haubold nur eines übrig: Er beantragte, den gesamten ÖPNV im Salzlandkreis zu übernehmen. Denn jedes Unternehmen kann sich um so eine Konzession bemühen, nicht nur eine kreiseigene Gesellschaft. Haubolds Anwalt und Experte für Öffentliches Recht, Prof. Dr. Dr. Christoph Stumpf, betont: „Die Kreisverkehrsgesellschaft KVG hat nicht allein das Recht, die Genehmigung zu erhalten.“

Angebot des Privaten ausgeschlagen

Aschersleben, Bernburg und Schönebeck würden dazugekommen, mehr Fahrer und Busse bräuchte der Hecklinger. „Es wäre eine Herausforderung, aber möglich“, so Haubold. Personalsuche und Ankauf neuer Busse bereite er schon vor, notfalls kann auch er Subunternehmer beauftragen. Dass private Busunternehmen den ÖPNV allein bestreiten, läuft zum Beispiel in Anhalt-Bitterfeld erfolgreich.

Der Salzlandkreis bestätigt auf Anfrage, dass er Haubolds Antrag zur Übernahme des ganzen ÖPNV ab August nicht nur erhalten, sondern auch abgelehnt hat. „Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen das nicht leisten kann“, erklärte Thomas Michling vom Salzlandkreis am Mittwoch in der Vorberatung. Auch den Eingang von Haubolds Widerspruch zu dieser Entscheidung bestätigt der Salzlandkreis. Die Sache liegt jetzt bei der übergeordneten Behörde, dem Landesverwaltungsamt.

Warum der Unternehmer günstiger fährt

Allerdings würde der Salzlandkreis Millionen öffentlicher Gelder zum Fenster herauswerfen, wenn er seine eigene Gesellschaft KVG und nicht Haubold den ganzen ÖPNV ab Sommer 2020 übernehmen lässt. Aus den bisherigen Finanzen von Haubolds Firma und der KVG kann der Kostenunterschied sogar auf den Kilometer heruntergerechnet werden: Bei der KVG kostet der gefahrene Fahrplan-Kilometer 3,74 Euro im Jahr 2017. Bei Haubold sind es 2,57 Euro, also mehr als ein Euro weniger. Geht man von den 3,9 Millionen Fahrplankilometern im Jahr im gesamten Salzlandkreis aus, kostet der ÖPNV von der KVG rund 14 Millionen Euro. Bei Haubold rund 10 Millionen Euro. Das machte pro Jahr bisher einen Unterschied von rund 4 Millionen Euro.

Im Gegensatz zu Haubold beschäftigt die KVG ins Verhältnis gesetzt rund 20 Personen mehr, vor allem in der Verwaltung. „Geschäftsleitung, Rechnungswesen, Betriebsleitung, Verkehrsplanung, Einsatzleitung“, wie es die Gesellschaft selbst auf ihrer Webseite beschreibt.

Haubold bestreitet etwa ein Viertel des ÖPNV im ganzen Salzlandkreis und hat 30 Mitarbeiter. Die KVG hat 145 Mitarbeiter und bestreitet die anderen drei Viertel der Leistung. Für den ganzen Kreis würde Haubold 120 Fahrer brauchen. Die KVG hat bei einem Dreiviertel des Aufwands aber jetzt schon 25 Mitarbeiter mehr und will ab diesem Jahr noch 31 Busfahrer einstellen.

Damit die Busse in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck fahren, muss die Verwaltung des Kreises ihrer KVG jedes Jahr rund fünf Millionen Euro Zuschuss überweisen. Denn der Busverkehr ist bei der KVG im Gegensatz zu einer privatwirtschaftlich geführten Firma ein Minusgeschäft. Einnahmen aus dem Ticketverkauf erreichen lange nicht die Höhe der Ausgaben. Also fließen seit Jahren Gelder des Salzlandkreises aus Steuern und Umlagen der Kommunen in die KVG.

Jedes Jahr fünf Millionen Euro weg

Da der Salzlandkreis will, dass die KVG ab 1. August 2020 auch Haubolds Linien in Staßfurt übernimmt, wird schon jetzt ein noch höherer Zuschuss eingeplant. Im Haushalt des Kreises 2020 (letzte Version vom Dezember 2019) ist die Rede von Zuwendungen von maximal 5,7 Millionen Euro im Jahr.

Haubold wiederum würde für dieselbe Aufgabe als Unternehmen auf dem freien Markt – so wie heute - keinen Zuschuss brauchen, auch gar keinen bekommen. „Ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie wir es sind, arbeitet effizient. Ich würde kostendeckend arbeiten“, sagt Haubold. Dass Haubolds Variante die öffentliche Hand kein Geld kosten soll, bestätigt selbst der Salzlandkreis auf Nachfrage indirekt: Der abgelehnte Antrag von Haubold sei „eigenwirtschaftlich“ gestaltet gewesen, sprich ohne öffentliche Hilfen.

Trotzdem hält der Salzlandkreis am Zuschuss-Geschäft fest. Dabei hat der neue Dienstleistungsauftrag, den der Kreis an seine KVG vergeben will, eine Laufzeit von zehn Jahren. Nimmt man den jährlichen Zuschuss von 5,7 Millionen Euro mal zehn ergibt das 57 Millionen Euro über die gesamte Laufzeit. Bei Haubold wären es zum Vergleich 0 Euro. „Dem Salzlandkreis würden Ausgaben in Höhe von 57 Millionen Euro erspart bleiben“, wundert sich Haubold bis heute.

Der Salzlandkreis will also 57 Millionen Euro ausgeben, die nicht unbedingt notwendig sind. Bei der schlechten Finanzlage und den hohen Umlagen, die er seinen Kommunen jedes Jahr abringen muss, ist dies eine ziemlich fragwürdige Ausgabe. Zu dieser Frage, die im Kreistag am Mittwoch eine Rolle spielt, kommt vom Landrat keine Stellungnahme.

Allerdings erklärte der Landrat in der Vorberatung am Mittwoch: Die Verwaltung sei der Auffassung, dass man beim ÖPNV im Salzlandkreis unbedingt zubuttern müsse. „Wir bieten Linien an, die ohne doppelten und dreifachen Zuschuss gar nicht möglich wären“, so Markus Bauer. Will heißen: Fahrten in kleine Dörfer mit wenig Fahrgästen gehören zur Daseinsvorsorge und dies sei eben unwirtschaftlich.

Landrat sieht es anders

„Ich würde liebend gern fünf Millionen Euro im Jahr sparen, aber wenn wir zu der Einschätzung kommen, dass das nicht möglich ist, können wir das auch nicht machen“, so Bauer. Haubold würde bei der Übernahme des ÖPNV zwangsläufig Fahrten oder Strecken abschaffen. Wie er wirtschaftlich arbeiten wolle, habe er der Salzlandkreisverwaltung nicht nachweisen können.

Das sieht Haubold anders: „Ich muss die Linien so bedienen, wie sie im Nahverkehrsplan 2020 bis 2030 festgeschrieben sind, und diese sind in etwa so wie heute gestaltet. Linien streichen oder ähnliches darf ich gar nicht.“ Bei seiner Teilnahme an der Ausschreibung habe er auch ein unabhängiges Gutachten eingereicht, das die Wirtschaftlichkeit seines Plans nachweist. Rechtsanwalt Stumpf: „Warum das Gutachten falsch sein soll, kann die Gegenseite nicht begründen.“

Verblüffend auch die Aussage des Landrats in der Vorberatung: Die Verträge zwischen KVG/PNVG und RVS gingen den Salzlandkreis eigentlich nichts an. Diese seien eigene Gesellschaften. Der Kreis übertrage der KVG ja „nur“ den Zuschuss. Dass sich die Landkreisverwaltung hier völlig außen vor gibt, widerspricht aber dem Gesetz. Denn wenn schon eine kreiseigene Gesellschaft wie die KVG den ÖPNV per Direktvergabe übernehmen soll, muss der Landkreis sie wie „eine eigene Dienststelle“ kontrollieren und durchblicken können.

Der Aufsichtsrat der KVG wiederum, der theoretisch das Sagen hat und aus fünf Kreistagsmitgliedern und dem Landrat besteht, aber hat seit den Neuwahlen im Mai 2019 bis heute nicht einmal getagt.

Fünf Millionen Euro im Jahr zuzuschießen, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, geht laut Rechtsanwalt Stumpf aber nicht. Denn der Landkreis soll den ÖPNV möglichst ohne öffentliche Gelder sicherstellen. Der ÖPNV-Plan 2020 bis 2030 des Landes Sachsen-Anhalt fordert, „dass bei der Planung und Organisation des ÖPNV den Prinzipien von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes Rechnung getragen wird“. Der ÖPNV soll wirtschaftlicher und effizienter werden.

Auch deshalb sieht Rechtsanwalt Stumpf gute Chancen: „Wenn sich ein Privatunternehmer auf so eine Ausschreibung hin meldet, muss dem eigenwirtschaftlichen Modell Vorrang gegeben werden.“

Und der Umgang mit öffentlichen Geldern wird noch absurder. Die KVG will laut Wirtschaftsplan 2020 22 Busse für insgesamt 2,5 Millionen Euro anschaffen, 2021 und 2022 nochmal 2,4 Millionen Euro investieren und 2020 und 2021 noch 31 weitere Busfahrer einstellen, denen dann aber die große Überraschung droht. Was der Kreistag dazu sagt, lesen Sie morgen.