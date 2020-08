Es hagelt Beschwerden über Verspätungen, verpasste Anschlüsse, weniger Fahrten, nicht eingehaltene Maskenpflicht und Busse ohne Klimaanlage.

Staßfurt/Wolmirsleben/Löderburg/Hecklingen/Neundorf/Groß Börnecke/ l Diese Woche ging für Mandy Reinhardt aus Wolmirsleben nicht besser aus als sie angefangen hatte (Volksstimme berichtete). Nachdem die Putzfrau durch Verspätung ihres Busses aus Wolmirsleben nach Staßfurt, dann weiter mit dem Zug nach Schönebeck, mehrmals zu spät zur Arbeit kam, machte sie auch noch Miese.

Keine Wochenkarte

Weil keine Wochenkarten im Bus verkauft werden konnten, zahlte sie je Einzelfahrkarte bei der Bahn, was teurer ist. Woher sie die fehlenden 30 Euro jetzt nehmen soll, weiß sie nicht. Im Zug hätte es fast eine Anzeige wegen Schwarzfahren gegeben. Die Wolmirsleberin traf aber zum Glück auf eine Schaffnerin, die schon vom „Bus-Streit“ gehört hatte.

Verspätete Busse oder gar keine Fahrten

Das Lesertelefon der Volksstimme war am Dienstag durchgehend besetzt. Es ging nicht nur um Verspätungen. Manche Fahrten hätten gar nicht stattgefunden, berichten Leser, etwa in Staßfurt, Groß Börnecke und Hecklingen. Die letzten beiden Orte seien am Dienstag teilweise „abgeschnitten“ gewesen. Eine Frau, die Dienstagmittag ab Hamburger Straße in Hecklingen fahren wollte, hat ihren Bus ganz vermisst.

Bärbel Trippmacher aus Löderburg beschwerte sich über Verspätungen in Richtung Staßfurt. „Und es war am 1. August kein neuer Fahrplan erhältlich, an den Haltestellen waren noch die alten Pläne angebracht. Wir wussten nichts.“

Diese Probleme seit 1. August, seitdem das Ascherslebener Unternehmen Mendorf Reisen im Altkreis Staßfurt fährt, seien laut Buslinienbetreiber Kreisverkehrsgesellschaft KVG und dem verantwortlichen Salzlandkreis reguläre Startschwierigkeiten bei einem Fahrplanwechsel. Ursache für Verspätungen könnten ebenso Unfälle, Stau oder Unvorhergesehenes sein.

Die KVG reagiert mit Sprecher Bill Bank auf die Kritik von Fahrgästen: „Wir befinden uns in einer Übergangsphase – in Bezug auf den Fahrplanwechsel.“ Dass dabei auch Probleme auftreten, liege in der Natur der Sache. „Jede Beschwerde nehmen wir dennoch sehr, sehr ernst.“ Man werde aber nicht jede einzelne Beschwerde öffentlich thematisieren. Die betroffenen Fahrgäste sollen sich direkt an die KVG wenden.

Anschluss verpasst

Bärbel Trippmacher aus Löderburg kommt mit den Anschlüssen ab Bahnhof Staßfurt nicht mehr zurecht. „Nach dem neuen Fahrplan ist kein Anschlusszug mehr nach Aschersleben zu schaffen. Was wird dann im Winter? Steht man dann eine Stunde auf dem Bahnhof herum?“ Auch den Zug Richtung Erfurt bekomme man nicht mehr. Sie müsse oft nach Aschersleben zum Arzt. „Wir sind alle Rentner, die auf den Bus angewiesen sind. Großkotzig wurde der neue Fahrplan präsentiert, aber wie wir jetzt zum Arzt kommen, wissen wir nicht.“

Die KVG erklärt hier, es habe Änderungen am Fahrplan (Linie 146 Aschersleben - Neundorf- Staßfurt) gegeben.

Auch für eine Verkäuferin, die morgens mit dem Bus zur Arbeit nach Staßfurt muss, stimmen die Anschlüsse nicht mehr: Berufstätige aus den Ortsteilen wie sie kämen mit den Abfahrtszeiten im neuen Fahrplan morgens nicht mehr pünktlich zur Arbeit oder müssen lange vor Arbeitsbeginn warten. Zurück am Nachmittag gebe es zudem längere Wartezeiten am Bahnhof Staßfurt.

Es „können leider nicht alle Bedürfnisse – hier Wartezeiten, etc. - erfüllt werden“, heißt es dazu vom Buslinienbetreiber KVG. Es sei „schlicht unmöglich“, ein so großes System mit täglich Tausenden Fahrgästen im Salzlandkreis und die „vielen individuellen Wünschen der Bürger“ unter einen Hut zu bekommen. „Dennoch sind Salzlandkreis und KVG stets bemüht, ein attraktives Nahverkehrsangebot vorzuhalten“, heißt es. Zudem müssten Strecken „in Hinblick auf den sorgsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln“ geprüft werden.

Corona-Regeln werden nicht immer eingehalten

Leser kritisieren auch: Corona-Hygieneregeln werden in den Bussen neuerdings nicht eingehalten. An die Maskenpflicht hielten sich nicht alle Fahrgäste, die erste Bank hinter dem Fahrer sei nicht abgesperrt.

Der Betreiber KVG räumt hier ein: „Die KVG beziehungsweise das beauftragte Subunternehmen hält sich selbstredend an die Vorgaben der aktuellen Eindämmungsverordnung. Sie durchzusetzen ist praktisch aber schwierig, wie Sie sich sicher vorstellen können.“ Den Platz hinter dem Fahrer freizuhalten, sei allerdings nicht Vorschrift.

Fahrgäste berichten von „Fahrten wie in der Sauna“. Gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen dieser Tage fehlen in den Bussen die Klimaanlagen. Man steige „durchnässt“ am Ziel aus.

Busse trotz Hochsommer nicht klimatisiert

Auch hier räumt die KVG ein: „Klimatisierte Busse sind tatsächlich nicht die Regel. Die KVG verfügt nur über wenige Busse mit einer Vollklimatisierung.“ Da der Nahverkehrsplan keine Klimaanlagen in Bussen vorschreibe, sieht man auch keine Notwendigkeit dazu.

Weniger Fahrten auf manchen Linien

Hans-Jürgen Beffer aus Neundorf sieht vor allem ältere Menschen im Nachteil: „Es fahren nachmittags keine Busse mehr von Staßfurt nach Staßfurt-Nord durch. Meine über 80-jährige Mutter muss nun bis zum Luisenplatz laufen und umsteigen, um ihren Mann oben im Heim zu besuchen.“ Auch morgens haut es für ältere Bürger nicht mehr hin, die um 8 Uhr beim Arzt in Staßfurt sein wollen. „Der Bus kommt 7.30 Uhr an und dann stehen die Leute im Winter eine halbe Stunde vor der Praxistür?“, fragt unser Leser. „Das sind Zustände! Dann sollte der Landkreis aber vorher nicht sagen, es bleibe alles beim Alten. Das ist nicht so.“ Die KVG sagt zu dieser Linie Staßfurt/ Neundorf, dass es hier „eine Harmonisierung“ mit dem Fahrplanwechsel gab.