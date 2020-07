Eine Behörde des Landes Sachsen-Anhalt hat beim Streit über den Buslinienverkehr im Salzlandkreis abschließend entschieden.

Gänsefurth/Bernburg/Magdeburg l Laut einer neuen Beurteilung einer Landesbehörde sei Haubolds Unternehmen nicht in der Lage, den Buslinienverkehr im gesamten Salzlandkreis zu bedienen. Das geht aus einem Widerspruchsbescheid des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt hervor.

Hintergrund

Hintergrund sind Haubolds Befürchtungen, dass er ab diesem August keine Buslinien in Staßfurt mehr fahren darf und seine Firma die Existenzgrundlage verliert. Seine Rechte an den Staßfurter Buslinien laufen zu Ende Juli regulär aus. Mit dem Salzlandkreis und dessen Busunternehmen, der Kreisverkehrsgesellschaft KVG, liegt er im Streit. Deswegen ergriff Haubold 2019 die Flucht nach vorn und beantragte, nicht mehr nur die Staßfurter Linien zu fahren, sondern versuchte Option 2 – den gesamten Buslinienverkehr im Salzlandkreis mithilfe von Subunternehmern ab August 2020 zu übernehmen.

Das hatte der Salzlandkreis als Genehmigungsbehörde für den Buslinienverkehr 2019 abgelehnt. Da Haubold in Widerspruch ging, landete die Sache bei der Landesbehörde, die endgültig entscheiden sollte. Dieser Bescheid des Landesverwaltungsamt – er liegt der Volksstimme vor – ist nun da und lehnt ebenfalls ab.

Begründung

Die Argumente, die das Landesverwaltungsamt vom Salzlandkreis, teilweise wortwörtlich, übernimmt: Weil Haubold bisher nur die Staßfurter Linien bedient, wird bezweifelt, dass er in Zukunft vier Mal so viele Linien im Salzlandkreis unter sich haben kann. Die Erfahrung mit einem viel größeren Gebiet sowie mit dem Ticketverkauf, Haltestellenbetreuung und Dienstplanorganisation fehlen ihm.

Weil das Busunternehmen des Salzlandkreises KVG jährlich Zuschüsse in Millionenhöhe braucht, also zu wenig Einnahmen für zu hohe Ausgaben hat, kann die Behörde nicht nachvollziehen, wie Haubold kostengünstiger wirtschaften könne, schreibt sie. Während der Buslinienverkehr für den ganzen Salzlandkreis aktuell 14,6 Millionen Euro Aufwand fordert, plant Haubold mit nur fünf Millionen Euro Ausgaben.

Eine ähnliche Argumentation hatte der Landrat bereits im Kreistag dargelegt: Der öffentliche Buslinienverkehr könne gar nicht kostendeckend fahren. Haubold dagegen hatte einen kostendeckenden Vorschlag gemacht. Das von Haubold eingereichte Gutachten einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Richtigkeit seiner Kalkulation scheint dem Landesverwaltungsamt daher nicht schlüssig, schreibt es.

Aus Haubolds Aufstellung über die Fahrzeuge seines künftigen Großunternehmens errechnet die Landesbehörde über einen anderen Fahrzeugpreis eine viel höhere Anzahl an Fremdleistungen, die Haubold an weitere Firmen vergeben müsste, wozu wiederum seine niedrigen Ausgaben nicht passen.

Ebenso erscheinen der Landesbehörde die geringeren Personalkosten, die Haubold mit 2,7 Millionen Euro jährlich plant, im Vergleich zum landkreiseigenen Busunternehmen KVG, die 6,1 Millionen Euro braucht, nicht plausibel. Zudem richtet sich Haubold nicht nach einem der empfohlenen Tarifverträge, sondern wendet den Tarifvertrag einer anderen Gewerkschaft an.

Auch ein Missverständnis gibt es im Bescheid. Weil Buslinien im Salzlandkreis ihre Start- und Endpunkte an den heutigen Betriebshöfen des landkreiseigenen Busunternehmens KVG in Aschersleben, Bernburg und Calbe haben, mutmaßen beide Behörden, Haubold wolle diese Betriebshöfe anmieten, ohne dass es irgendwelche Verträge dazu gibt. Der Hecklinger Unternehmer aber plant in diesen Städten neue, eigene Standorte.

Bauer sieht sich bestätigt

Die Ablehnung von Haubolds Konzept durch das Landesverwaltungsamt bedeutet aus Sicht von Landrat Markus Bauer (SPD), dass die Kreisverwaltung auf dem richtigen Weg sei. „Wir sehen uns in unserer Rechtsauffassung bestätigt“, erklärt Bauer auf Volksstimme-Nachfrage. Da der Konflikt öffentlich sowie vor Gericht ausgetragen wird, mahnt er Sachlichkeit an: „Es ist ein Vergabeverfahren. Wir halten uns an Recht und Ordnung.“ Der Landkreis und er stünden in der Verantwortung für die Bürger. „Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr zuverlässig organisieren. Das gehört zur Daseinsvorsorge.“ Ab 1. August müssten die Busse schließlich für Bürger und Schüler rollen.

Torsten Haubold selbst ist enttäuscht über die Entscheidung der Landesbehörde. Das Landesverwaltungsamt habe die Argumentation des Salzlandkreises blind übernommen. Eine eigene Einschätzung sei nicht erkennbar. „Die Landesverwaltung verneint einfach, ohne einen Gutachter hinzuziehen.“ In so einem Verfahren sei aber eine externe Einschätzung durch einen Experten vorgeschrieben, so Haubold. Auch hierzu wird sein Rechtsanwalt beim Verwaltungsgericht Magdeburg Klage einreichen.

Haubold kämpft weiter

Haubold bleibt dabei: „Wir haben durch ein externes Gutachten bewiesen, dass wir den Öffentlichen Nahverkehr im Salzlandkreis ohne staatliche Zuschüsse und eigenwirtschaftlich meistern können.“ Auch zur ersten Ablehnung durch den Salzlandkreis läuft ein Verfahren.

Der Buslinienverkehr ist im Salzlandkreis trotz allem ab 1. August gesichert. Der Salzlandkreis hat seiner KVG die Genehmigung erteilt, weiter zu fahren. Man sei „darauf ausgerichtet, eine zuverlässige Bedienung des öffentlichen Linienverkehrs ab 1. August 2020 zu gewährleisten“, hatte die KVG mitgeteilt. Die Linien in Staßfurt, die bisher Haubold fährt, sollen an ein Ascherslebener Busunternehmen gehen. Einzige Chance für Haubold bleibt nun das Gericht.