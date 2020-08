In Hecklingen stößt sauer auf, dass der neue Betreiber der Buslinien Busse aus fremden Landkreisen einsetzt, wie hier in Gänsefurth zum Beispiel aus dem Saalekreis, während Haubolds Busse wenige Meter entfernt in der Garage stehen. Foto: René Kiel

Die aktuelle Situation der Firma Haubold aus Gänsefurth sorgt im Hecklinger Stadtrat für scharfe Kritik.

Hecklingen l Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) sagte: „Ich empfinde diese Vergabeentscheidung und wie man mit einem regionalen, über Jahrzehnte erfolgreich tätigen Unternehmen umgeht, als Skandal.“ Damit sprach er die Neuausschreibung des Linienverkehrs im Altkreis Staßfurt durch den Salzlandkreis an, die ein Ascherslebener Unternehmen gewonnen hat. Trotz der Vergabeverstöße, die noch nicht abschließend geklärt seien, und ohne über die notwendigen Busse zu verfügen, sei dieser Betrieb von der Kreisverkehrsgesellschaft eingesetzt und die Firma Haubold damit ausgebootet worden, so Epperlein.

Konsequenzen für die Stadt

„Ich weiß nicht, warum man so etwas macht. Für die Stadt Hecklingen wird das Konsequenzen haben. Wenn die Firma Haubold den noch laufenden Rechtsstreit nicht gewinnen sollte, werden wir einen Steuerzahler verlieren“, sagte der Bürgermeister. Er berichtete dem Stadtrat, dass sich der Juniorchef Torsten Haubold am Morgen den Tränen sehr nah bei ihm angerufen und ihn gefragt habe, ob es ein Wunder gebe. Seit dem 1. August, stünden seine Busse in Gänsefurth in der Garage.

Epperlein: „Die Firma Haubold hat die Stadt noch nie um Hilfe gebeten.“ Der Bürgermeister bat die Stadträte um Ideen, ob es Chancen gebe, wie man dem Unternehmen unter die Arme greifen könne.

Geldverschwendung durch lange Wege

Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Wählergemeinschaft Hecklingen, Bernhard Pech, sagte, es sei verwunderlich, dass jetzt Busse mit dem ABI-Kennzeichen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Altkreis Staßfurt fahren. „Damit wird Geld aus dem Salzlandkreis in den Kreis Anhalt-Bitterfeld gegeben, ein hiesiges Unternehmen platt gemacht und die Steuereinnahmen der Stadt Hecklingen reduziert“, sagte der Kommunalpolitiker. Andererseits wolle der Salzlandkreis eine Menge Geld von den Kommunen in Form der Kreisumlage haben, um seine Aufgaben finanzieren zu können, gab Pech zu bedenken. „Wie blöd muss man eigentlich sein. Das ist kontraproduktiv und hat mit einer Ankurbelung der Wirtschaft im eigenen Landkreis nichts zu tun“, fügte er hinzu. Pech, der das Vergabeverfahren als falsch bezeichnete, sagte, er würde gern die wahren Hintergründe erfahren, warum der Salzlandkreis so mit der Firma Haubold umgeht. Diese Frage sollte man dem Kreistag stellen.

„Dass hier Busse aus dem Nachbarkreis fahren, mag rechtlich ok sein. Moralisch gesehen, ist es eine Katastrophe“, meinte der SPD-Fraktionschef Roger Stöcker, der nach eigenem Bekunden im Kreistag nicht gegen Haubold gestimmt hatte. Durch die Vergabeentscheidung gehe ein Traditionsunternehmen leer aus. „Zweitens wandert das Geld aus der Region ab. Und drittens reden alle immer viel über die Umwelt. Wenn es aber konkret wird und Busse eines lokalen Unternehmens - und angetrieben durch Erdgas - fahren könnten, kommen welche aus Anhalt-Bitterfeld. Da würde selbst Greta Thunberg auf den SUV wechseln“, sagte Stöcker der Staßfurter Volksstimme.

Gespräch mit Landrat vorgeschlagen

Man könne froh sein, dass das Geld aus dem Busverkehr im Altkreis Staßfurt noch im Land Sachsen-Anhalt bleibe. Da es sich um eine europaweite Ausschreibung gehandelt habe, hätte ebenso ein holländisches Unternehmen oder aus einem anderen Land den Zuschlag erhalten könne, sagte der SPD-Politker. Er regte an, ein Gespräch mit Landrat Markus Bauer (SPD) und der Kreisverkehrsgesellschaft zu führen, welche Dienstleistungen die Firma Haubold erbringen könnte.

Der Bürgermeister griff diesen Vorschlag auf und kündigte an, die Fraktionschefs des Stadtrates mit einzubinden.

Schneidlingens Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (SPD) sagte, das eingesetzte Unternehmen zahle hier keine Steuern und ziehe mit den Fahrpreisen der Reisenden auch noch Geld aus der Region ab. Man sollte an das Gewissen der Verantwortlichen appellieren, sagte er.

Corona und Reisebranche

Cochstedts Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Fraktion Die Linke/ASH) sagte, Haubold sei nicht nur der Regionalverkehr. „Das stimmt“, sagte der Bürgermeister. „Aber die Reisebranche ist aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht gerade begünstigt. Da geht es gerade richtig rein“, so Epperlein unter Hinweis auf Haubolds Reiseverkehr und das Reisebüro.

Hans-Peter Hacke (WGH) erinnerte daran, dass zehn Jahre lang bekannt gewesen sei, dass eine Neuausschreibung der Linien erfolgen werde.

Uwe Epperlein ließ nicht unerwähnt, dass Haubold ein Angebot unterbreitet hatte, den Linienverkehr im gesamten Salzlandkreis zu übernehmen und dabei vier Millionen Euro günstiger gewesen wäre wie die Kreisverkehrsgesellschaft. „Haubold hätte den Zuschlag erhalten müssen. Die Kreisverkehrsgesellschaft hat sich neue Busse angeschafft. Das bezahlen die Kommunen und die Bürger. Das ist hanebüchen.“ Stöcker sagte, den Kreistagsabgeordneten sei erzählt worden, dass Haubolds Antrag nicht funktioniere.