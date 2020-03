Was wird nun mit dem Buslinienverkehr? Derzeit stellt der Fall Haubold alles in Frage. Foto: Nora Stuhr

Was die Kommunalpolitiker zum Streit zwischen dem Hecklinger Busunternehmer Torsten Haubold und dem Salzlandkreis sagen.

Hecklingen/Staßfurt/Bernburg l Wahrscheinlich hätte man es gar nicht gemerkt: Am morgigen Mittwoch sollen die Kommunalpolitiker im Salzlandkreis beschließen, dass eine hundertprozentige Tochter des Salzlandkreises, die Kreisverkehrsgesellschaft KVG, ab August 2020 den ganzen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis übernimmt.

Allerdings flatterte den Mitgliedern des Kreistags letzte Woche ein Brief ins Haus, der den Beschluss in einem anderen Licht erscheinen lässt. Der Hecklinger Unternehmer Torsten Haubold, der bisher den öffentlichen Busverkehr im Staßfurter Raum im Auftrag des Salzlandkreises mit seiner Firma RVS übernimmt, erklärte ihnen in dem Brief: Wenn die KVG den Auftrag bekommt, dann wirft der Salzlandkreis jährlich Millionen für Zuschüsse an die eigene Gesellschaft aus dem Fenster. Er hatte dem Salzlandkreis dagegen angeboten, den ÖPNV mit seiner privatwirtschaftlichen Firma RVS komplett zu übernehmen und zwar ohne Zuschüsse. Das wurde abgelehnt. Er informierte auch, dass man ihm seine letzte Rechnung nicht gezahlt hat.

"Wir sind irritiert"

Das ließ die Kommunalpolitiker aufhorchen. „Wir haben intensiv diskutiert“, so Manfred Püchel für die Grüne/SPD/WG-Fraktion am Mittwoch letzter Woche im Hauptausschuss des Kreistages. „Wir sind irritiert von dem Schreiben. Dort stehen massive Vorwürfe, die alles in Frage stellen. Wenn Haubold die Sache eigenwirtschaftlich übernehmen kann, haben wir eine neue Situation.“ Sein Fraktionskollege Wolfgang Pilz sagte: „So ein Appell an die Kreistagsmitglieder stößt bei mir auf offene Ohren.“

Es war am Mittwoch nicht einfach für die Kommunalpolitiker, die Sache komplett zu durchschauen. Das Abstimmungsergebnis - der Ausschuss gibt dem Kreistag eine Empfehlung für seinen Beschluss morgen - zeigt Unsicherheit: Fünf Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen.

Seit den Wahlen im Mai 2019 seien einige neue Gesichter im Kreistag, die mehr Aufklärung bräuchten, so Holger Dittrich (FDP/WIDAP). Auch als gestandenes Kreistagsmitglied kritisierte Sabine Dirlich (Die Linke): „Wir sind nicht in der Lage, die Sachverhalte aus der Beschlussvorlage herauszulesen und den Brief Haubolds zu beurteilen.“ Will heißen: In dem Papier, mit dem die Abgeordneten die Vergabe des ÖPNV an die kreiseigene KVG beschließen sollen, steht nichts zu Haubolds Auftrag für den Raum Staßfurt.

Kreis hat keinen Einfluss

Im Gegenteil ist in den Dokumenten die Rede davon, dass Subunternehmer weiterhin beauftragt werden könnten. Ob das passiert, sprich ob die KVG Haubold oder andere ab August 2020 als Subunternehmer beauftragt, darauf habe der Salzlandkreis keinen Einfluss, argumentierte Thomas Michling von der Landkreisverwaltung.

Die Salzlandkreisverwaltung lieferte im Hauptausschuss am Mittwoch keine Antwort darauf, warum Haubold nicht einmal im Raum Staßfurt weiter Buslinien bedienen soll. Man schob stattdessen die Verantwortung von sich. Landrat Markus Bauer (SPD) sagte unter anderem, dass die kreiseigene Tochtergesellschaft KVG nicht gleich der Salzlandkreis ist. Was die KVG unternehme, liege in ihrer eigenen rechtlichen Verantwortung.

Die Salzlandkreisverwaltung erklärte den Kreistagsmitgliedern, dass der ÖPNV ein Zuschussgeschäft sein müsse und deshalb die KVG zum Zuge kommen solle. Es sei der Kreistag selbst gewesen, der im Dezember 2018 die Direktvergabe an die KVG vorbereitet habe.

Subunternehmer sollten drin bleiben

Sabine Dirlich korrigierte: „Ja, wir haben damals die Direktvergabe beschlossen, aber unter der Maßgabe, dass die RVS in Staßfurt weiterhin dabei sein wird.“ Durch die neuen Vorgänge habe sie nicht den Eindruck, dass die traditionelle Struktur des ÖPNV in Staßfurt erhalten bleibe.

Matthias Büttner erklärt auf Anfrage für die AfD-Fraktion: „Die Vorgänge scheinen unglaublich. Wir müssen das im Kreistag auswerten.“

Fazit: Die Kommunalpolitiker verlangten am Mittwoch eine Stellungnahme von der Salzlandkreisverwaltung zum Thema. Diese soll noch vor dem Kreistag am Mittwoch, spätestens heute, vorliegen.

Gerald Bieling (CDU) hingegen verteidigte die KVG und bezeichnete Haubolds Aussagen als haltlose Vorwürfe, die viele Ungereimtheiten hätten. „Im Aufsichtsrat sind diese Dinge behandelt worden“, erklärte er.

Neuer Aufsichtsrat kommt nicht zustande

Der Aufsichtsrat, der aus fünf Kreistagsmitgliedern und dem Landrat besteht, sollte die KVG eigentlich überwachen. Ab Mai 2019 hätte nach den Wahlen zum Kreistag ein neuer Aufsichtsrat seine Arbeit aufnehmen müssen. Dieser hat aber bis heute nicht getagt.

Unterdessen tagt der alte Aufsichtsrat weiter. Dort erhalten die Mitglieder regelmäßig Informationen vom KVG-Geschäftsführer Janko Wilke. Es werden Fahrpläne oder der Kauf von neuen Bussen beschlossen.

Die Mitglieder im alten Aufsichtsrat sollen bei der letzten Sitzung im Dezember 2019 vom KVG-Geschäftsführer Janko Wilke folgendermaßen informiert worden sein: Haubold sei unzuverlässig, ohne weitere Begründung. Die offene Rechnung, die Haubold nun vor Gericht von ihm einklagt, seien unberechtigte Forderungen.

Zander droht Presse mit Anwalt

Der alte und neue Vorsitzende des KVG-Aufsichtsrats Helmut Zander (SPD) erklärt auf Volksstimme-Nachfrage, er äußere sich nicht zum Thema und droht der Volksstimme mit einem Anwalt.

Johann Hauser (FDP/WIDAB), Mitglied im KVG-Aufsichtsrat, sagt: „Ich nehme die Sache sehr ernst und werde heute Abend volle Aufklärung verlangen.“ Gestern Abend sollte nämlich der alte Aufsichtsrat der KVG zusammenkommen.

Während Landrat und Verwaltung den ÖPNV ab 2020 mit maximal 5,7 Millionen Euro pro Jahr bezuschussen wollen, sagt Landesrecht, dass die Landkreise den ÖPNV möglichst ohne Zuschuss öffentlicher Gelder und besser in Privathand organisieren sollen. Deswegen haben Privatunternehmen beim ÖPNV immer den Vorrang. Bisher hat die KVG jährlich rund 4 Millionen Euro Zuschuss vom Salzlandkreis bekommen. Mit der Übernahme der Staßfurter Linien braucht sie ab 2020 noch mehr.