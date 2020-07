Spätestens jetzt versteht keiner mehr etwas in Sachen Buslinienverkehr in Staßfurt. Seit einigen Tagen fahren hier Busse dieser Art des Anhalt-Bitterfelder Unternehmens Vetter testweise. Foto: A. Amann

Bei der Entscheidung, dass Haubold keine Busse mehr im Altkreis Staßfurt fahren soll, findet die Vergabekammer Vergabeverstöße.

Hecklingen/Staßfurt/Bernburg l Ein Teilerfolg wird aktuell bei der Firma Haubold in Gänsefurth gefeiert: Die Entscheidung, dass das Hecklinger Traditionsunternehmens ab August keine Buslinien in Staßfurt mehr fahren soll, sei zum Teil falsch gewesen. Das hat die Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt per Beschluss erklärt.

Die Vergabekammer urteilt in ihrem Beschluss (liegt der Volksstimme vor): Die Vergabe der Staßfurter Linien ab 1. August 2020 an ein anderes Busunternehmen aus Aschersleben hatte Fehler.

Dabei geht es um neun Buslinien für Staßfurt, Egeln, Hakeborn, Unseburg, Schneidlingen und andere. Für jeden einzelnen Bus braucht es nämlich eine behördliche Genehmigung, dass dieser in der Personenbeförderung eingesetzt werden darf. Das Ascherslebener Busunternehmen hat zu wenige dieser Genehmigungen bei der Ausschreibung eingereicht. Damit steht die Befürchtung im Raum, dass das Ascherslebener Unternehmen zu wenig Busse haben könnte, um die Linien überhaupt bedienen zu können. Die Vergabekammer schreibt, es „verfügt damit ... über keine ausreichende Genehmigung zur Erbringung der Leistung“.

Nicht genug geprüft?

Die Vergabekammer kritisiert, dass die Kreisverkehrsgesellschaft KVG, Hauptgegner von Haubold und Auftraggeber bei der Vergabe der Staßfurter Linien, hier nicht genug geprüft habe, sondern einfach als Annahme vorausgesetzt habe, dass das Ascherslebener Busunternehmen über alle Eignungen verfüge. Die Vergabekammer fordert nun die Verantwortlichen im Salzlandkreis auf, die Verstöße im Vergabeverfahren zu beheben.

Torsten Haubold in Gänsefurth freut sich über diesen Etappensieg im langen Kampf um die Zukunft seines Familienunternehmens: „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Beschluss aus Halle ist eine Ermutigung.“

Die Vergabekammer hat außerdem Zeit im Bus-Streit geschaffen. Weil es bis 1. August nur noch eine Woche ist, aber sich der Rechtsstreit hinzieht, verlängert sie die Entscheidungsfrist im Streit um die Staßfurter Linien. Es muss erst bis 28. August entschieden werden, welches Busunternehmen nun in Zukunft im Altkreis Staßfurt fährt.

Fährt Haubold bis 28. August?

Für Torsten Haubold könnte das bedeuten, dass er als Altbetreiber zumindest bis 28. August weiterfährt. Das sei bei Vergaben üblich, so der Unternehmer. Allerdings läuft in diesem Bus-Streit schon lange nichts mehr wie üblich. „Gesprochen hat mit uns noch niemand“, sagt Haubold.

Was das nun für den Buslinienverkehr im Altkreis Staßfurt ab 1. August bedeutet, fragte die Volksstimme bei der Kreisverkehrsgesellschaft KVG des Salzlandkreises an. Wer fährt denn nun ab 1. August in Staßfurt, Egeln, Hecklingen und Co.? Wie wird dafür gesorgt, das ab 1. August alle Busse wie gewohnt fahren?

Die KVG antwortete, dass die Fragen der Volksstimme „nicht der Faktenlage entsprechen, womit sich Ihre Fragen erübrigen“. Man werde sich „zu Interna laufender Verfahren nicht öffentlich äußern – auch zukünftig nicht“, so KVG-Sprecher Bill Bank. „Im Übrigen können wir nur nochmals darauf verweisen, dass es Ziel der Kreisverwaltung und unseres Hauses ist, auch ab dem 1. August einen zuverlässigen ÖPNV im gesamten Kreisgebiet anzubieten.“

Testfahrten anderer Unternehmen

Auch was nach dem 28. August wird, bleibt unklar. Es müsste eine weitere Übergangslösung her. Die Staßfurter Linien könnten an Haubold, aber auch an ein anderes Busunternehmen gehen. Hier muss man den Ausgang des Vergabeverfahrens abwarten.

Neuerdings sieht man auf Staßfurts Straßen nicht nur Busse des Ascherslebener Unternehmens anscheinend auf Testfahrten, sondern auch Busse der Vetter GmbH aus Anhalt-Bitterfeld.

Parallel laufen weitere Gerichtsverfahren. Haubold hatte am Verwaltungsgericht Magdeburg einen Eilantrag gestellt. Hier ging es darum, dass seine Firma den ganzen Buslinienverkehr im Salzlandkreis ab 1. August übernehmen wollte. Das Eilverfahren wurde aber abgelehnt. Das Gericht will ausführlich prüfen und sich mit dem Bus-Streit auch bis über den 1. August beschäftigen.

Bis dahin hat weiterhin der Salzlandkreis mit seiner KVG die Hoheit über die Buslinien im Salzlandkreis, kann selbst fahren und Vergabeverfahren, die natürlich korrekt sein müssen, tätigen, um Subunternehmen wie in Staßfurt zu beauftragen.