Der Streit des Hecklinger Busunternehmers Torsten Haubold mit dem Salzlandkreis findet aktuell in mehreren Gerichtsverfahren seinen Höhep...

Hecklingen/Bernburg l Torsten Haubold ist kein Mensch, der in der Öffentlichkeit stehen will. Die Firma im Gänsefurther Gewerbegebiet ist bodenständig wie ihr Geschäftsführer, lange Flure ohne Schnickschnack führen zu einfachen Büroräumen. Unten ist eine Halle für die Busse. Ein Fahrer geht mit einem Tuch über die Frontscheibe.

„Wir werden eiskalt aus dem ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) herausgedrängt“, sagt Torsten Haubold in seinem Büro. „Mein Großvater Erich Haubold hat vor 80 Jahren die Linienrechte gekauft“, erzählt er und zeigt auf ein Bild eines Mannes in einem historischen Postauto. Damals waren Bus und Post noch eng verbunden.

Torsten Haubold geht es nicht etwa um „Haubold Reisen“, das Unternehmen für gebuchte Busreisen, wo sein Vater Günter Haubold noch Geschäftsführer ist, sondern um sein Unternehmen „Regionalverkehr Salzland GmbH & Co. KG“ (RVS), das er eigens für den ÖPNV gegründet hat. Mit dieser Firma bedient er im Raum Staßfurt etwa ein Viertel der gesamten Buslinien im ganzen Salzlandkreis –im Auftrag der öffentlichen Hand, des Salzlandkreises. Aschersleben, Schönebeck und Bernburg werden hauptsächlich von der kreiseigenen Kreisverkehrsgesellschaft KVG abgedeckt.

Kreiseigene Tochter ist Auftraggeberin

Das Verhältnis zwischen Haubold als Subunternehmer für den ÖPNV und seiner öffentlichen Auftraggeberin, der Tochter des Salzlandkreises, eskaliert jetzt. Ganz aktuell ist dabei eine offene Rechnung von 375.000 Euro, die eine Gesellschaft des Salzlandkreises Haubold einfach nicht bezahlt.

Der Salzlandkreis ist als öffentliche Hand verpflichtet, den ÖPNV sicherzustellen. Das Firmengeflecht dahinter ist kompliziert: Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, die eine hundertprozentige Tochter des Salzlandkreises ist, hält die Konzessionen für den gesamten Salzlandkreis. Die Gesellschaft PNVG (Personennahverkehrsgesellschaft Salzland) wurde nur für den Zweck des ÖPNV im Salzlandkreis im Bereich des „Altkreises Staßfurt“ in den Anfängen der 90er Jahre gegründet. Sie ist Betriebsführerin für diesen Bereich. Sie vergibt an Haubolds Firma den Auftrag, den ÖPNV im Gebiet Staßfurt sicherzustellen. Genauso beauftragt sie in kleinerem Umfang noch sieben weitere Busunternehmen, wie zum Beispiel Winter in Egeln. Die KVG hat denselben Geschäftsführer wie die PNVG.

Seit drei Jahren sieht sich Haubold nach und nach aus dem ÖPNV herausgedrängt. Seit sein Auftraggeber, die Gesellschaft PNVG, im Frühjahr 2017 einen neuen Geschäftsführer mit Janko Wilke bekam, sei sein Auftrag ausgedünnt worden. „Der Hintergrund ist, dass der Kreis mit der KVG im Sommer den ÖPNV allein verantworten will, und uns als Subunternehmer herausdrängen will“, sagt Torsten Haubold.

Haubold wartet zwei Jahre auf sein Geld

Janko Wilke bestätigt indirekt auf eine Volksstimme-Anfrage zu Haubolds Kritik, dass die KVG den ÖPNV tatsächlich allein will. „Die Konzessionen der KVG und damit die Genehmigung öffentlichen Linienverkehr zu betreiben, endet zum 31. Juli 2020. Aus früheren Genehmigungen lässt sich kein Recht ableiten, Leistungen auch künftig erbringen zu dürfen.“ Sprich, Haubold hat kein automatisches Recht darauf, weiterzufahren.

Die Gesellschaft des Kreises PNVG bezahlt als Auftraggeber seine Subunternehmer zunächst über monatliche Abschläge. Nach Abschluss des Jahres wird dann ermittelt, welche Kosten tatsächlich im Jahr angefallen sind. Wenn die Gesamtkosten geringer waren als alle Abschlagszahlungen, dann müssen Subunternehmer an die PNVG zurückzahlen. Ansonsten erhalten sie eine Restzahlung. Diese Rechnung begleicht alle weiteren Kosten, die Haubold und Co. nach seiner eigenen Endabrechnung noch offen haben. Die Abschlussrechnung zahlt die PNVG sonst nach 14 Tagen.

2016 hatte Haubolds Firma wie immer monatliche Abschläge von seiner Auftraggeberin PNVG bekommen. Im Jahr 2017 kamen die Abschläge noch in vereinbarter Höhe, wurden aber im zweiten Halbjahr drastisch gekürzt. Die Jahresendabrechnung für 2016, mit der Haubold Anfang 2017 noch die restliche Summe verlangte, zahlte die PNVG nicht.

Zahlungsmoral nicht nachvollziehbar

„In Bernburg ist man offensichtlich der Auffassung, dass man eine Rechnung einfach nicht zahlen muss, wenn man sie nicht prüfen will.“ Diese Zahlungsmoral der Gesellschaft verblüfft ihn bis heute.

Landrat Markus Bauer (SPD) äußert sich nicht dazu. Er lässt auf eine Volksstimme-Anfrage mitteilen: „Einerseits befinden wir uns in einem laufenden Verfahren, deswegen verbieten sich Aussagen zu konkreten Vorwürfen.“ Außerdem sei er „lediglich eines von mehreren Mitgliedern“ des KVG-Aufsichtsrats. Warum er ein Hilfegesuch Haubolds in Form eines Briefes bis heute nicht beantwortet hat, lässt er offen.

„Damals hatte der neue Geschäftsführer der PNVG einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, der prüfen sollte, wie viel Geld uns tatsächlich zusteht und ob unsere Jahresabschlussrechnung nicht zu hoch ist“, so Torsten Haubold. Zu seinen Gunsten stellte der unabhängige Wirtschaftsprüfer aber sogar fest, dass Haubolds Firma eigentlich noch mehr Geld zugestanden hätte, als er eigentlich in Rechnung gestellt hatte. Letztendlich hat Haubold im Frühjahr 2019 sein restliches Geld für 2016 und 2017 bekommen – zwei Jahre später.

Leerfahrten sind Geldverschwendung

„Unser Auftragsumfang wurde uns seit 2015 stetig gekürzt“, sagt Haubold. Anfangs durfte er 1,6 Millionen Fahrplan-Kilometer im Jahr abfahren, jetzt nur noch 0,95 Millionen Fahrplan-Kilometer. „Gleichzeitig haben sich die Leerkilometer durch neue Vorgaben der PNVG von 100.000 km auf 250.000 km mehr als verdoppelt.“ Ein Beispiel für Leerkilometer: „Früher fuhr der Bus von Hecklingen über Staßfurt nach Löderburg, machte überall Halt und hielt ebenso auf der Rücktour für die Fahrgäste an. Heute hält der Bus in Hecklingen und Löderburg und die Rücktour wird eine Leerfahrt.“

Janko Wilke von der KVG bestätigt der Volksstimme, „dass es regelmäßig und damit in den vergangenen Jahren auch Fahrplananpassungen gegeben hat“. Sie seien notwendig, „weil sich Verkehrsströme ändern.“

Durch die Leerfahrten erhöhten sich Haubolds Kosten, die auf den Auftraggeber umgelegt werden. 1,73 Euro kostete der Bus-Kilometer bei Haubold den Salzlandkreis in 2012 und 2,57 Euro in 2017. Die ineffiziente Streckenführung sei da, wie weitere branchenübergreifend steigende Preise, Kostentreiber. Schon hier sieht Haubold Verschwendung von öffentlichen Mitteln, denn letztendlich zahlt der Steuerzahler die passagierlosen Fahrten über Land.

Auch auf seiner Abschlussrechnung für 2018 bleibt Haubold bis heute sitzen. Für den Salzlandkreis hat seine Firma in 2018 im Staßfurter Bereich 955.837 Fahrplankilometer zurückgelegt, um öffentliche Buslinien zu bedienen, so wie es vertraglich vereinbart ist. Als Abschläge in 2018 hatte Haubold seine 209.000 Euro im Monat bekommen, aber wieder wird die Jahresendabrechnung nicht bezahlt. Es geht um genau 375 000 Euro (Rechnung liegt der Volksstimme vor). Für 2018 hatte die PNVG insgesamt 2,5 Millionen Euro als monatliche Vorauszahlungen überwiesen, die Gesamtkosten betrugen aber 2,8 Millionen Euro.

Rechnung wird Fall fürs Gericht

Den offenen Betrag von 375.000 Euro, den die Gesellschaft PNVG schuldig bleibt, klagt Haubold nun vor Gericht ein. Vertreten wird er von dem Anwalt für Öffentliches Recht, Prof. Dr. Christoph Stumpf aus Hamburg. Er ist Spezialist bei Streitigkeiten, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. „Ich sehe hier gute Erfolgsaussichten“, sagt Stumpf der Volksstimme. Er habe den Fall übernommen, weil er einem Traditionsunternehmen zu seinem Recht verhelfen wolle.

Stumpf ist zuversichtlich, den Fall gegen den Salzlandkreis und seine Gesellschaften für Haubold zu gewinnen. „Die Auseinandersetzung um die Schlussrechnungen läuft nun zwei Jahre und wir haben in der Zeit nie gute Argumente von der Gegenseite bekommen, warum nicht gezahlt wird.“

Der Rechtsanwalt hat wegen der Jahresendabrechnung 2018 im Oktober 2019 Klage beim Landgericht Magdeburg eingereicht. Eine mündliche Verhandlung folgt am 26. März.

Wie kann es sein, dass eine Rechnung einfach nicht bezahlt wird? Haubolds Antwort auf die Frage ist ein Lachen, das irgendwo zwischen Verwunderung und Verzweiflung liegt. „Ich kann es mir nicht erklären, wie der Landkreis als öffentlicher Auftraggeber so eine Zahlungsmoral vertreten kann.“ Rechtsanwalt Stumpf betont: „Das Prüfungsrecht für Rechnungen hat nichts mit der Fälligkeit zu tun.“ Man zahle ja auch nicht einfach so die Miete nicht und teile seinem Vermieter mit, man prüfe erstmal.

In etwa dieselbe Summe fehlt - Zufall?

Nicht nur, dass ihm die Endabrechnung 2018 nicht bezahlt wird. Die PNVG begründet es auch noch frech damit, dass sie das Geld für etwas anderes verwenden müsse. Geschäftsführer Wilke brauche in etwa dieselbe Summe, 400.000 Euro, weil die PNVG diese auf einmal der Kreisverkehrsgesellschaft KVG schulde. Als Geschäftsführer beider Gesellschaften stellte Janko Wilke das Geld in den Wirtschaftsplan der KVG ein. Er will also eine Leistung, die die KVG für die PNVG erbringt, als externen Dienstleistungsauftrag abrechnen. Haubold berichtet: „Angeblich handelt es sich um Planungsleistungen“. Auch in den Folgejahren 2018, 2019, 2020 taucht die ominöse Summe in den Finanzen auf.

Das Geld soll für die Planung von Fahrplänen und Strecken vorgesehen sein. „Allerdings kann so etwas maximal 70.000 Euro kosten“, so Haubold. Was ist das für eine Summe von fast einer halben Millionen Euro, die sich die Gesellschaften des Kreises hin- und herschieben?

Janko Wilke erklärt gegenüber der Volksstimme nur: Es „werden Jahresabschlüsse durch externe Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert. Festzuhalten ist, dass die Jahresabschlüsse der KVG jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erhielten.“ Für Rechtsanwalt Stumpf sagt diese Antwort gar nichts aus: „Jahresabschlüsse haben nichts mit der Einstellung der 400.000 Euro im Wirtschaftsplan zu tun.“ Solche Summen werden dort anders aufgeführt und gebucht.

Ominöses Dokument ist nicht auffindbar

Aber in der Sache hat Haubold noch ein Ass im Ärmel. Denn er ist nicht nur Auftragnehmer der Kreisgesellschaft PNVG. Weil die Gesellschaften und Beteiligungen im ÖPNV des Salzlandkreises so kompliziert untereinander verflochten sind, ist Haubold gleichzeitig auch der Vorgesetzte des Geschäftsführers der Gesellschaft PNVG: Die PNVG (als Betriebsführer für der ÖPNV im Salzlandkreis) gehört nämlich den drei Gesellschaftern KVG als Busgesellschaft des Salzlandkreises, Haubolds Unternehmen RVS und dem Omnibus- und Taxiunternehmen von Regina Winter in Egeln. In die Gesellschaft hatten beide Unternehmer 2011 ihre Anteile in Form von Linienrechten eingebracht, damals im guten Glauben, um den ÖPNV zusammen zu organisieren.

Entscheiden über die Geschäfte der PNVG muss die Gesellschafterversammlung, in der je die Geschäftsführer Janko Wilke, Torsten Haubold und Regina Winter sitzen. Dabei hat die KVG des Salzlandkreises immer die Mehrheit, da sie 51 Prozent der Anteile besitzt. Wilke kann in allen Entscheidungen immer die beiden anderen Gesellschafter überstimmen. Haubolds Firma ist zu 40 Prozent Eigentümer der PNVG und damit Vorgesetzter von Wilke.

Haubold verlangte also als Vorgesetzter von Wilke den Nachweis über die Verwendung der 400.000 Euro. „Er konnte mir das einfach nicht sagen oder zeigen“, sagt Haubold, wieder irgendwo zwischen Lachen und Weinen. Also reichte Haubolds Anwalt auch hierzu im November 2019 eine sogenannte „Informationsklage“ beim Landgericht in Magdeburg ein. Er klagte sein Recht auf Information also ein.

Nun bekam die Gesellschaft PNVG eine Aufforderung vom Landgericht Magdeburg, zum Thema Stellung zu nehmen. Keine Reaktion. Das Gericht entschied dann im Dezember 2019 zugunsten von Haubold – er hat ein Recht auf die Information, auf Einsicht in die Unterlagen.

Räume werden durchsucht

Also kam es am Mittwoch, 3. Februar 2020, zum Äußersten. Das Urteil wurde vollstreckt. Eine Gerichtsvollzieherin suchte mit Torsten Haubold die Räume der Geschäftsführung der KVG in Bernburg auf. Einen Beleg über die mysteriösen 400.000 Euro – die KVG müsste darüber an die PNVG eine Rechnung gestellt haben - war nicht auffindbar. Janko Wilke behauptet nun, es habe eine solche Vereinbarung nie gegeben, nicht einmal im Entwurf.

Weder der Landrat noch seine Pressestelle lassen gegenüber Volksstimme eine Position zu diesen Vorgängen verlauten. Wilke möchte keine Stellung nehmen.

Geschäftsführer Wilke muss demnächst erneut vor Gericht geladen werden und eidesstattlich versichern, dass es diese Vereinbarung, Entwürfe davon und Korrespondenz mit Dritten über die ominösen 400.000 Euro nie gegeben hat.

Wenn es aber nie eine Vereinbarung gegeben hat, dann wird Wilke erklären müssen, wieso er die 400.000 Euro zahlen wollte und damit die Zahlungskürzungen gegenüber Haubold begründen wollte. „Scheinbar ist man sich in Bernburg gar nicht bewusst, wie ernst die Sache ist“, so Haubold. Denn als Geschäftsführer einer Firma im ÖPNV muss man eine weiße Weste haben.

Aus Haubolds Zimmer über den Flur geht es in einen größeren Raum. Dort arbeitet seine Frau, es hängen Fahrpläne an der Wand. „Die Sache nagt an den Nerven“, sagt sie. Auch Haubolds Vater Günter bemüht sich gerade zu seinem Schreibtisch. „Hier wird versucht, die Existenz eines Familienunternehmens zugrunde zu richten“, meint Haubold. Ihm blieb in der Situation also nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorn. Allerdings warteten da schon die nächsten Ungereimtheiten auf den Hecklinger.

Am Mittwoch soll der Kreistag beschließen, dass nur noch die KVG den öffentlichen Busverkehr bedient und Haubold raus ist. Das wird allerdings sehr teuer.