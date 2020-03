Im ÖPNV-Streit im Salzlandkreis muss jetzt die übergeordnete Behörde entscheiden.

Bernburg/Staßfurt/Hecklingen l Das Landesverwaltungsamt ist die oberste Verwaltungsbehörde für Sachsen-Anhalt und hat das letzte Wort, wenn es um Angelegenheiten von Landkreisen, Städten und Gemeinden geht.

Aktuell liegt dort das Verwaltungsverfahren zwischen dem Hecklinger Busunternehmer Torsten Haubold und dem Salzlandkreis zur Entscheidung. „Da sich dieses Verfahren noch in Bearbeitung befindet, kann weder über den Zeitpunkt der Entscheidung noch über deren Ausgang eine Aussage getroffen werden“, so Sprecherin des Landesverwaltungsamtes, Gabriele Städter.

Haubold hatte im letzten Jahr einen Antrag gestellt, den Buslinienverkehr im Salzland ab 1. August 2020 bis 2030 komplett zu übernehmen und damit der Kreisverkehrsgesellschaft KVG als Tochter des Salzlandkreises Konkurrent gemacht. Einreichen musste er den Antrag bei der Verwaltung des Salzlandkreises, die den Antrag ablehnte. Als Privatunternehmer legte Haubold in seinem Antrag dar, wie er ohne Zuschüsse öffentlicher Gelder (Fachbegriff „eigenwirtschaftlich“) den ÖPNV im Salzlandkreis ab 2020 gestalten will. Der Salzlandkreis lehnte den Antrag samt Gutachten als „unplausibel“ ab. Haubold ging mit seiner Firma RVS (Regionalverkehr Salzland) in Widerspruch, der am 11. Dezember 2019 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt einging.

Aufsichtsrat Thema

Auch mit der Frage nach dem Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft KVG, durch den Kommunalpolitiker die Gesellschaft des Salzlandkreises beaufsichtigen sollen, ist das Landesverwaltungsamt befasst. Dazu hatte es auch bei den Kommunalpolitikern Verwirrung gegeben. So kritisierte Matthias Büttner (AfD) im Kreistag vergangene Woche: „Ich bin in den neuen Aufsichtsrat der KVG gewählt und wenn dieser endlich mal getagt hätte, hätte ich mich über das Thema informieren können.“

Denn mit den Kreistagswahlen im Mai 2019 hatte sich das Kräfteverhältnis der Parteien auch im Aufsichtsrats der KVG geändert. So nahm die AfD der CDU einen Platz weg, Büttner (AfD) ersetzte Gunnar Schellenberger (CDU). Bis 2019 hatte die CDU zwei Sitze, und je einen Sitz die SPD, die FDP/WIDAB und Die Linke. Im neuen Aufsichtsrat haben SPD/Grüne, CDU, FDP/WIDAB, Linke und AfD je einen Sitz.

Die SPD/Grüne-Fraktion wollte nach den Wahlen an ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Zander (SPD) festhalten, auch wenn dieser im Mai nicht mehr in den Kreistag gewählt wurde. Denn es bestimmen nicht die Wähler, wer in welchem Gremium sitzt, sondern die Fraktionen selbst.

„Können Nicht-Mitglieder des Kreistags überhaupt im Aufsichtsrat einer Gesellschaft sein? Ist das korrekt?“, fragte Büttner im Kreistag. Landrat Markus Bauer (SPD) erklärte daraufhin: „Der Kreistag hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag der KVG dahingehend zu ändern.“

Nachgefragt beim Landesverwaltungsamt Sachen-Anhalt, erklärt dessen Sprecherin Gabriele Städter, dass es tatsächlich korrekt ist, nicht gewählte Kommunalpolitiker für Aufsichtsräte zu bestimmen und dass auch die Änderungen im Gesellschaftsvertrag in Ordnung waren: „Dabei wurde insbesondere die Regelung zur Zusammensetzung des Aufsichtsrates – zulässigerweise – dahingehend angepasst, dass entsprechend Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt neben Kreistagsmitgliedern auch andere Vertreter in den Aufsichtsrat der KVG entsandt werden können, soweit sie über die notwendige wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen.“

Der neue Aufsichtsrat hätte sich laut Büttner auch mit dem ÖPNV-Streit befassen sollen, allerdings tagte der alte Aufsichtsrat weiter. Aber auch das ist rechtlich korrekt laut Landesverwaltungsamt: „Der bisherige Aufsichtsrat führt die Geschäfte bis zur Bildung des neuen Aufsichtsrates fort“. Dass seit der Änderung des Gesellschaftsvertrags im Oktober bis Ende Februar so viel Zeit vergangen ist, liege daran, dass ein notariell beurkundeter Beschluss der Gesellschafterversammmlung und die Eintragung ins Handelsregister notwendig waren.