Für Schüler in Egeln zeichnet sich eine Lösung an der bisher nicht überdachten Bushaltestelle ab.

Egeln l Die Stadt Egeln hat von der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland in Bernburg ein sehr gutes Angebot bekommen. Das teilte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) in der jüngsten Stadtratssitzung in der Aula des Schulzentrums Egeln mit. Dabei handelt es sich um die komplette ehemalige Bushaltestelle, die etliche Jahre lang vor dem Landratsamt in Bernburg stand. Diese könnte die Kommune zu sehr günstigen Konditionen übernehmen und dann gegenüber der Ganztagsschule auf dem Schulbusbahnhof am Hunnengraben oder am Zentralen Busbahnhof aufstellen, so der Bürgermeister.

Damit bekomme man mal was Gutes aus Bernburg, merkte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) an. Denn aus der Kreisstadt seien in den letzten Jahren für die Verbandsgemeinde selten gute Nachrichten gekommen.

Haltselle abholen

Wie Luckner der Staßfurter Volksstimme mitteilte, hatte sich der Stadtrat hinter verschlossenen Türen darauf verständigt, das Angebot anzunehmen und damit den Wartebereich vor der Schule zu verbessern. „Wir werden die Haltestelle in der nächsten Woche von Bernburg abholen“, sagte der Bürgermeister. Damit sei dann auch das Problem der fehlenden Unterstellmöglichkeiten für die Schüler, die von außerhalb mit dem Bus zum Unterricht nach Egeln anreisen geklärt, freut sich Luckner. Es wäre auch möglich gewesen, die nicht stark frequentierte Bushaltestelle in der Ascherslebener Straße zu demontieren und zum Schulbusbahnhof umzusetzen, fügte er hinzu.

Der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen, Reinhard Köpke, erinnerte daran, dass das gleiche Haltestellenmodell wie aus Bernburg die Kinder in Egeln schon einmal zerstört hatten. Hier handele es sich aber um Sicherheitsglas, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister.

Mit dieser Aktion kommt die Stadt Egeln auch dem Wunsch des Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates, Peter Fries (CDU), entgegen. Er hatte bereits vor drei Jahren im Verbandsgemeinderat den Antrag gestellt, Michael Stöhr zu ermächtigen, zwei Wartehäuschen an der Bushaltestelle an der Schule aufbauen zu lassen. Denn für die Kinder, die auch aus der Gemeinde Bördeaue kommen, fehlt es dort an Unterstellmöglichkeiten, so dass sie Wind und Wetter ausgesetzt sind. Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist für dieses Problem jedoch nicht zuständig, sondern die Stadt Egeln.