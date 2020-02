In Staßfurt wurde vermutlich Buttersäure in einer Wohnung verteilt.

Staßfurt l Wegen eines vermuteten Buttersäure-Anschlags in einer Wohnung und Graffiti an Außenwänden hat der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in Staßfurt-Nord am Donnerstagvormittag eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Zuvor waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt in die Löderburger Straße ausgerückt, wo sie die betroffenen Stellen besagter Wohnung von der Substanz befreiten und die Räumlichkeiten lüfteten. Ob es sich bei der übelriechenden Flüssigkeit tatsächlich um Buttersäure handelte, ist noch zu prüfen, so die Polizei.

Bei dem Einsatz wurde auch festgestellt, dass die Wohnung offensichtlich für „horizontales Gewerbe“ genutzt wurde. Der Landkreis informierte auf Anfrage, dass hier derzeit kein Prostitutionsgewerbe mit entsprechender Erlaubnis registriert sei. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 8.37 Uhr, ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen, gern auch telefonisch unter (03471) 37 90.