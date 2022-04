Calbe: Was wird mit Überschuss finanziert?

Der Mühlgraben steht in diesem Jahr im Fokus. Die Böschung und die Ufermauer sollen dabei saniert werden.

Calbe - Das finanzielle Tal im Zuge der Corona-Pandemie hat die Stadt Calbe durchschritten. In diesem Jahr wird die Kommune, wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt, am Jahresende rund 67000 Euro mehr eingenommen, als ausgegeben haben. Das ist das Ergebnis des Etats, den der Stadtrat beschlossen hat. Damit kann die Verwaltung damit beginnen, die Bauvorhaben abzuarbeiten, die in dem Plan enthalten sind.