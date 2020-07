Wie eine ehemalige Langzeitarbeitslose ihre Schüchternheit ablegte und warum die Staßfurterin jetzt glücklich ist mit ihrem Berufsalltag.

Das Teilhabe- chancengesetz Das Teilhabechancengesetz trat bundesweit zum 1. Januar 2019 in Kraft. Es enthält zwei Instrumente, die jeweils Möglichkeiten für eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (bei vollständiger Kostenübernahme) Langzeitarbeitsloser vorsehen, um diese wieder in Arbeit zu bringen. Durchgeführt werden sie vom Jobcenter selbst oder Dritten. Instrument 1 – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen: • Personen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos sind • Lohnkostenzuschuss (i. d. R. Mindestlohn) im ersten Jahr von 75 Prozent (50 Prozent im zweiten Jahr) • sechs Monate Coaching Instrument 2 – Teilhabe am Arbeitsmarkt: • Personen, die mindestens 26 Jahre alt sind und länger als sechs Jahre Hartz IV bekommen • Zuschuss Arbeitsentgelt (i. d. R. Mindestlohn) mit Degression bis zu fünf Jahren • Förderdauer bis zu fünf Jahre, keine Nachbeschäfigungspflicht, Befristung auf fünf Jahre möglich • zwölf Monate Coaching • Weiterbildungen und Praktika werden unterstützt Quelle: Jobcenter Salzlandkreis

Staßfurt l Teilhabechancengesetz – so lang wie das Wort, so viele Mitwirkende erfordert es scheinbar bei der Umsetzung an der Basis. Wie es funktionieren kann, dass Langzeitarbeitslose in den Berufsalltg zurückkehren, das erfuhr die Öffentlichkeit bei einem Pressetermin im Berufsförderungswerk (Bfw) Sachsen-Anhalt in Staßfurt mit Landrat Markus Bauer (SPD) und acht Vertretern von Bfw, Jobcenter und Salzlandkreis.

Mittendrin: Daniela Schleef. Zu Beginn ihrer geförderten Beschäftigung hätte sie sich wohl nie und nimmer getraut, vor einer so großen Runde zu sprechen. „Ich war am Anfang zurückhaltend und schüchtern“, beginnt die 31-Jährige zu erzählen. Aber wenn man die richtigen Leute kennenlerne, werde man lockerer. Die Staßfurterin hat vor anderthalb Jahren offensichtlich die richtigen im Bfw getroffen.

„Ich schätze, dass ich jederzeit zu meinen Kollegen und meinem Chef gehen kann“, sagt Daniela und lächelt dabei. Ganz wichtig erscheint es ihr, zu betonen: „Mein Junge ist stolz, dass ich die Arbeit hier habe.“ Der Zehnjährige hat sehr wohl mitbekommen, dass das nicht immer so war. Die junge Mutter erinnert sich noch ganz genau daran, wie es war, jahrelang Arbeit zu suchen, erfolglos an Maßnahmen teilzunehmen. „Sehr lange habe ich Arbeit gesucht. Und als ich eine gefunden hatte, wurde ich nach zwei Wochen wieder rausgeschmissen“, so Daniela Schleef. „Weil sie Probleme mit mir hatten und nicht mit mir darüber gesprochen haben.“

An fehlender Kommunikation soll es nun ebenso wenig mangeln wie an Freude an der Arbeit. Mark Bley, Bfw-Verwaltungsleiter, beschreibt Daniela Schleef jedenfalls als „zuverlässig, ordentlich und immer mit einem Lächeln im Gesicht“. Und ganz wichtig erscheint ihm: „Sie war noch nie krank.“

Manchmal sei sie etwas durcheinander, aber dann werden die Aufgaben eben nochmal besprochen und wenn‘s nötig ist, ein weiteres Mal. „Sie hat eine tolle Entwicklung genommen – insbesondere, was die Kommunikation anbetrifft“, schätzt Bley ein. Daniela Schleef begegne den Teilnehmern hier am Bfw auf Augenhöhe. Insgesamt sei man sehr zufrieden. Und aus heutiger Sicht könne mit einer Übernahme gerechnet werden.

Die gelernte Hauswirtschaftspflegerin macht tatsächlich einen glücklichen Eindruck, wenn sie erzählt, dass sie den geregelten Tagesablauf – im Gegensatz zu früher – jetzt schön findet. Dass ihr die Arbeit in jedem Bereich Spaß mache – egal ob sie für Sauberkeit und Ordnung in der Mensa sorgt oder in den Beeten.

Sicher einen großen Anteil an solchen positiven Entwicklungen haben die vier Coaches beim Jobcenter wie Steffen Meier beispielsweise, der nicht zuletzt auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer moderiert. „Wichtig ist, dass sich beide Seiten austauschen und keiner mauert. Und der Arbeitgeber sollte auch eine gewisse soziale Ader haben.“ Das reiche von der Hilfe, einen Arzttermin zu bekommen, bis zum Küchen-Aufbau. „Jeder Fall ist anders, aber immer interessant“, erklärt Meier seine Aufgabe.

Das Coaching sei Schlüsselelement bei der Anleitung zur Schaffung von Tagesstruktur oder dabei, Selbstbewusstsein aufzubauen, sagt Jobcenter-Abteilungsleiterin Helen Weigel. „Wenn es an Kommunikation fehlt, kommt es zu Abbrüchen“, unterstreicht sie den Hauptgrund, wenn es nicht funktioniere zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Im übrigen sei es eine richtige Entscheidung gewesen, sich nicht auf bestimmte Branchen zu konzentrieren.

Abbrüche registriert das Jobcenter vom Salzlandkreis nach anderthalb Jahren „extrem wenig“, resümiert dessen Betriebsleiter Thomas Holz – lediglich elf von 212 Arbeitnehmern. Für ihn sei das Teilhabechancengesetz ein Beispiel, dass es auch „gute Politik aus Berlin gibt“. Während man mit Ein-Euro-Jobs über mehrere Jahre oft nicht weiter wusste, gebe das Teilhabe-Gesetz eine echte Chance und Rettung. Es würde Mindestlohn gezahlt. Einige würden aus Hartz IV rausfallen, müssten nicht mehr zum Amt. Es gehe im Landkreis immerhin um 2,5 bis drei Millionen Euro jährlich. Aber wenn durch die geförderte Beschäftigung Jahre von Hartz IV erspart blieben, rechne sich das am Ende.

Und da es doch um jede Menge Geld gehe, weiß Thomas Holz: „Wir sind zum Erfolg verdammt!“

Geförderte Beschäftigungen nach Teilhabechancengesetz können sowohl soziale Träger als auch Kommunen und gewerbliche Arbeitgeber nutzen. Deren Anteil liegt in dieser Reihenfolge momentan bei 48, 27 und 25 Prozent.