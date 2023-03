Staßfurt - In Staßfurt ist das Angebot zwischen Kultur, Festen und der Natur rund um viele Seen und Felder reichhaltig. Wer etwas sehen und erleben will, kann das in Staßfurt. Was weiß der Chatbot ChatGPT darüber? Im zweiten Teil des Fragenkatalogs sind erneut ein paar falsche Fährten dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.