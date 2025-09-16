Chatbot Grok erklärt Ecostor – und benennt den Kern der Energie-Zukunft: die „Retrieval Augmented Generation“, kurz RAG. Was diese für Stadt und Bürger bedeutet.

Staßfurt - Nachhaltigkeit, Energiespeicher und -wende, Umspannwerk? Emissionshandel, Verblendung oder Korruption? Zu- und Abwege? Der Bau des Batteriespeichers Förderstedt wirft weiterhin Fragen auf. Was die Ecostor-Ansiedlung in Staßfurt und die dazugehörigen, derzeit in Stadt und ihren (Ortschafts-)Räten gern zerrissenen, Pläne für die Kommune bedeuten – nachgefragt bei Chatbot Grok, einer der es wissen muss, spricht er doch für Space X, eines der weltweit berühmtesten Ökosysteme für die Energie der Zukunft und ihre Emissionshändler.