Christine Urbat wird 90 Jahre

Westeregeln - „Das Besondere an Christine Urbat ist ihre unerschütterliche Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Direktheit, verbunden mit einem starken Durchsetzungswillen und nicht unerheblicher Autorität in allen Zeiten und Abschnitten ihres Lebens“, sagte ihr langjähriger Weggefährte, der heutige Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Ziegelei und Gipshütten Westeregeln Andreas Beau-grand. „Obwohl sich die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in den vergangenen 90 Jahren ihres Lebens immer wieder und zum Teil wesentlich geändert hatten, ist sie mit den Menschen, die für sie Weggefährten gewesen sind, bis heute beziehungsweise bis zu deren Lebensende in kontinuierlichem Kontakt geblieben“, fügte Beaugrand hinzu.