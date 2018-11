Bürger können derzeit ihren Grünschnitt in Containern entsorgen. Bleibt das so? Archivfoto: Nora Stuhr

Container für Grüngut - in Hecklingen ist jetzt im Gespräch, dass dieser Service eingestellt werden soll.

Hecklingen l Wirkliche Kosten könnte die Kommune damit nicht einsparen, erklärt Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH). Mitarbeiter der Bauhöfe des Stadtbetriebes in Hecklingen hätten aber mehr Zeit für andere Aufgaben, nennt er das Argument eines Gutachters. Er hatte Hecklingen in einem umfangreichen Fahrplan aus den Schulden auch empfohlen, die Grüngut-Container abzuschaffen. Epperlein kündigte auf Nachfrage an, dass er das Thema wahrscheinlich im kommenden Jahr in den Stadtrat einbringen wird, der zu entscheiden hat. Die Mitglieder haben aber schon jetzt darüber gesprochen. „Die Meinungen gehen dazu gar nicht so weit auseinander“, sagte Epperlein mit Blick auf eine Abstimmungsliste.

Gegen Abschaffung

Die Fraktion der Wählergemeinschaft sprach sich mit einem vorberatenden Votum gegen die Abschaffung der Container aus. Auch Ingrid Engelmann aus Schneidlingen meldete Bedenken an. Die anderen Fraktionen des Rates können sich vorstellen, dass auf die Container verzichtet wird.

Wolfgang Weißbart (Die Linke) findet, dass es genügend Möglichkeiten gibt, Gartenabfälle woanders abzugeben und spielte unter anderem auf die Möglichkeit der kostenfreien Abholung an. In den Monaten Oktober und November und auch im Frühjahr wird Grünschnitt, der nicht länger als zwei Meter ist, gebündelt von den Mitarbeitern des Abfallwirtschaftsbetriebes entsorgt, wenn er neben die braune Tonne gelegt wird.

Wertstoffhof

Viele Gartenfreunde bringen ihre Abfälle auch zur Annahmestelle nach Staßfurt in die Hohenerxleber Straße, weiß Kleingärtner Peter Knauf. Das sei bis zu einer bestimmten Menge auch kostenfrei. Ungünstig sei das aber für Leute, die kein Auto oder keinen Hänger haben. Für diese sei der Container schon eine Alternative, meint der frühere Vorsitzende des Kleingartenvereins „Goldene Aue“. Knauf kann aber auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit verstehen, weil immer Personal in der Zeit der Abgabe vor Ort sein muss, da die Container außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen sein müssen, weil sonst illegal Sachen abgekippt werden.

Damit hatte die Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen. Seit dem „Verschluss“ treten die Probleme nicht mehr auf.

Letzte Annahme

Am Freitag findet letztmalig eine Annahme (15 bis 16 Uhr) an den Annahmenstellen in Hecklingen/Apfelweg, Groß Börnecke/alter Sportplatz, Schneidlingen/Baumgarten und Cochstedt/Niederstraße in diesem Jahr statt. In den Wintermonaten wird der Container nicht gestellt. In der Saison betreuen Mitarbeiter des Stadtbaubetriebes die Annahme in Hecklingen. Geschäftsführer Lothar Peters weiß, dass „rege Betrieb“ herrscht. Viele Gartenfreunde der „Goldenen Aue“ geben kleine Gehölze oder Rasenschnitt. Größere Sachen wie Hecken- oder Baumschnitt müsste sowieso in der Hohenerxleber Straße oder neben der Tonne entsorgt werden.