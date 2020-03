Zahlreiche Einrichtungen und Vereine reagieren in Staßfurt und Güsten auf Corona.

Staßfurt/Güsten l Das Salzlandcenter teilte mit, dass die für heute geplante Frauentagsparty im großen Saal leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müsse. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der neue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. „Wir bitten alle um Verständnis und freuen uns auf alle feierfreudigen Frauen und Tänzchentee voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte“, so Geschäftsführer Volker Schilling. Bad und andere Einrichtungen des Salzlandcenters bleiben in Betrieb.

Abgesagt wurde die für Sonntag geplante Eröffnungsveranstaltung für die neuen Sonderausstellungen im Stadt- und Bergbaumuseum. Museumsleiter Michael Scholl erwartet aber ab Montag, 16. März, interessierte Besucher, die die Ausstellungen „Staßfurt meine Geburtsstadt“, „ 50 Jahre Ton in Ton“, „Malen als Hobby ist für mich keine verlorene Zeit“ und „Geheimnisvolle Welten aus Glas“ zu den regulären Öffnungszeiten besichtigen wollen. Ein Ersatztermin mit den Ausstellern werde mitgeteilt.

Keine Feuerwehr-Versammlungen

Der Verwaltungsleiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in Absprache mit der Gemeinde-Wehrleitung angeordnet, alle Versammlungen und Veranstaltungen der Feuerwehren zu unterlassen. Diese Vorsichtsmaßnahme soll dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft der Wehren zu gewährleisten. Bis auf Widerruf betreffe das auch geplante Osterfeuer, so Jan Ochmann. Man müsse quasi stündlich die Entwicklung im Auge behalten, auch mögliche Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten. Am Freitagmittag waren Schließungen solcher Einrichtungen in der Saale-Wipper noch kein Thema.

Schweren Herzens geben auch die Staßfurter Eisenbahnfreunde bekannt, dass ihr Frühjahrsfest am 28./29. März nicht stattfinden wird, nachdem Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vom Land untersagt wurden. Der Verein hatte mit 3000 Besuchern gerechnet. Ein Ausweichtermin sei derzeit nicht geplant. „Auch wenn uns die Absage hart trifft, weil solche Feste finanzielle Grundlage für unsere Vereinsarbeit sind, geht uns die Gesundheit aller vor“, teilt Vereinsvorsitzender Uwe Hüttner mit.

Ab Montag, 16. März, ist das DRK-Altenpflegeheim in Güsten für Besucher geschlossen.

Absage für Konzerte

Abgesagt wurde vom Schloss Hohenerxleben die für Sonntag geplante Autorenlesung des Schreibsalons. Es habe kaum Anmeldungen gegeben, so Judith Kruder. Auch kleinere Versammlungen wie die für nächsten Dienstag geplante Runde des Rathmannsdorfer Heimatfestkomitees, finden nicht statt.

Überrascht von den Schulschließungen in Halle zeigte sich am Donnerstag bei einem Elternabend der Leiter des Staßfurter Gymnasiums. Steffen Schmidt erklärte, das sei nicht von der Landesschulbehörde gekommen. Seit Freitag steht fest: Auch das Dr.-Frank-Gymnasium wird ab Montag geschlossen und sich auf die Situation einstellen müssen.