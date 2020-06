Die Corona-Pandemie hat die Veranstalterbranche in eine Krise gestürzt. Mit der Aktion "Night of Light" soll darauf aufmerksam gemacht we...

Staßfurt l Montagabend um 22 Uhr wird das Salzlandtheater in Staßfurt für drei Stunden in rotes Licht getaucht. Es soll ein Signal sein, auf die wirtschaftlich katastrophale Lage in der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Staßfurt beteiligt sich damit an der bundesweiten Aktion „Night of Light“ (auf deutsch: "Nacht des Lichts").

Seitdem die Bundesregierung Veranstaltung am 10. März verboten hat, wurde praktisch über Nacht rund 1,5 Millionen Menschen die Lebensgrundlage entzogen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Aktion, an der sich deutschlandweit über 4000 Unternehmen beteiligen. Die alarmierende Signalfarbe soll auf die Lage jenes Wirtschaftszweigs hinweisen, der als erstes von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen war und voraussichtlich als letztes wieder an den Start gehen darf: die Veranstaltungsbranche.

Die "Alarmstufe rot" am Staßfurt Theater soll "ein flammender Appell und ein leuchtendes Mahnmal", informierte Andreas Duckstein vom Veranstaltungsdienst Staßfurt. Die Veranstaltungswirtschaft stünde auf der „Roten Liste" der aussterbenden Branchen. Die Aktion am Montagabend sei "keine Veranstaltung im klassischen Sinne", so Duckstein. Es gebe keine Musik und keinen Ausschank. Das Theater selbst sei geschlossen. "Es ist ein stiller Protest", so Duckstein. Es solle ein Appell an die Politik zur Erhaltung der Veranstaltungswirtschaft gesandt werden.

Mit der Lichtaktion will die Branche darauf aufmerksam machen, dass Lösungen für die große Gruppe der Einzelunternehmer und Soloselbständigen entwickelt werden müssen. Die derzeitigen Hilfsprogramme seien nicht geeignet, um deren Überleben über die Zeit bis zur Aufhebung der zurzeit geltenden Auflagen und notwendigen Hygieneregelungen sowie Veranstaltungsverboten zu sichern, teilte Duckstein mit. "Deshalb setzen wir, das Team vom Veranstaltungsdienst Staßfurt/VDS-Event gemeinsam mit dem Team vom Salzlandtheater Staßfurt ein Zeichen und lassen das Salzlandtheater am 22. Juni ab 22 Uhr im roten Licht erstrahlen. Damit beteiligen uns damit am bundesweiten Protest."

Nach eigenen Angaben erwirtschaftet die Veranstaltungsbranche deutschlandweit rund 129 Milliarden Euro im Jahr. Sie belegt damit den 6. Platz unter den umsatzstärksten Branchen, noch vor Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Bauhauptgewerbe.