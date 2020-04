Leere Betten in einigen Abteilungen der Krankenhäuser – die Patienten bleiben aus in der Krise. Foto: Soeren Stache/dpa

Aktuell wird nur ein einziger Covid-19-Fall stationär behandelt, trotzdem bleiben im Salzlandkreis die Patienten weg.

Staßfurt l „Früher habe ich mich zu den Patienten ans Bett gesetzt und mich ein Weilchen mit ihnen unterhalten“, sagt Peter Schmiedel. „Heute stehe ich mit zwei Meter Abstand im Zimmer und trage Mundschutz.“ Dem Chefarzt der Inneren Medizin und Geriatrie am Ameos-Klinikum Staßfurt fehlt aktuell das Persönliche an der Behandlung.

Schrittweise zur Normalität zurück

Aber das Gute an Mundschutz, Desinfektion und Hygienevorschriften ist: „Die Patienten merken, dass wir die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts streng beachten und vorsichtig sind“, sagt Schmiedel. Das wirkt der Angst vor Krankenhausaufenthalten in Corona-Zeiten entgegen. Seit März bis letzte Woche waren in der Staßfurter Geriatrie Patienten nahezu panisch abgesprungen.

Einige haben sich auf eigenen Wunsch sogar selbst entlassen lassen, wobei die Geriatrie in Staßfurt oft eine Art „Früh-Reha“ darstellt, sprich Patienten nach OPs oder Behandlungen in anderen Krankenhäusern medizinisch betreut. „Seit dieser Woche spüren wir endlich wieder, dass uns Patienten aus anderen Kliniken wieder zugewiesen werden. Wir bekommen jetzt wieder vermehrt Anmeldungen“, vermutet Schmiedel eine Rückkehr zur Normalität.

Zu wenig Patienten, zu wenig Arbeit

Ob Geriatrie oder andere Stationen, der Wegfall von Fällen hat Ameos in den letzten Wochen zugesetzt. Dabei ging dieser von den Patienten aus. „ Zahlreiche Patienten sagen ihre geplanten Eingriffe ab, teils auch ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und gehen damit ein Risiko ein“, so Regionalgeschäftsführer bei Ameos Ost, Frank-Ulrich Wiener.

Das könne für die Patienten fatale Folge haben, sagt Wiener: „Wir können nur hoffen, dass solche Patienten dann nicht später als Notfall bei uns eintreffen.“ Ameos appelliert an die Patienten, vor Absagen oder Nichterscheinen ärztlichen Rat einzuholen, die Videosprechstunden zu nutzen und mit dem Chefarzt persönlich zu sprechen.

Die aktuelle Situation habe Ameos laut Wiener finanziell herausgefordert. Für die gesamte Gruppe Ameos Ost sei der Ausfall nicht zu beziffern. Für das Ascherslebener Klinikum berichtete die MZ von bis zu 70 Prozent Absagen.

Einzelne Häsuer unrentabel?

Der Regionalgeschäftsführer erklärt, dass die finanzielle „Auskömmlichkeit“ einzelner Kliniken in den vergangenen Wochen in Gefahr geraten sei, die medizinische Versorgung dennoch weiterhin gesichert sei. Das Unternehmen hält an der Kritik am vom Bund vorgelegten COVID-19-Krankenhaus- entlastungsgesetz fest: Die Höhe der Ausgleichszahlungen für wegbleibende Patienten „reicht nicht aus, um Verluste auszugleichen“, so Wiener.

In letzter Zeit war den Kliniken durch fehlende Patienten teilweise die Arbeit ausgegangen. Wiener: „Wir haben verständnisvolle Mitarbeiter, die die Situation durch Urlaub, Stundenabbau oder freie Tage abfedern.“ Kurzarbeit sei aktuell nicht vorgesehen.

Salus bereitet sich vor

Bei der Salus in Bernburg hat man 10 von insgesamt 225 vollstationären Betten für eventuelle Corona-Fälle freigemacht. In dem Zentrum für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie können im Zweifelsfall Patienten mit milderen Krankheitsverläufen aufgenommen werden, Beatmungsgeräte gibt es dort nicht.

„Für uns ist es selbstverständlich, im Rahmen der Möglichkeiten Platz zu machen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Es ist unserer Ansicht nach nicht die Zeit, über Finanzen zu diskutieren“, so die Sprecherin des landeseigenen Unternehmens Franka Petzke. Die aktuell in Bernburg freien Kapazitäten nutze man laut Sprecherin für die Vorbereitung auf Corona: „Man muss die Räume speziell herrichten, Hygienevorschriften umsetzen und das Personal schulen.“

Im Gegensatz zu „klassischen“ Krankenhäusern dauern in Bernburg die psychiatrischen Behandlungen mehrere Wochen oder Monate. Hier haben allerdings nicht Patienten ihre Behandlungen abgesagt, sondern die Klinik hat Patienten früher entlassen und planbare Therapien verschoben. Auch die Tagesklinik wurde geschlossen. Neuaufnahmen werden bei persönlicher Krise dennoch durchgeführt. Man weicht auf Telefon- und Videosprechstunden und ein Sorgentelefon aus.

Erlösausfälle reichen nicht

Warum der finanzielle Aspekt für die meisten Krankenhäuser eine große Rolle spielt, kann Stefan Schütze, Ärztlicher Leiter und Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie Calbe genauer beleuchten: Durch die Unterbelegung eines Krankenhauses, wie aktuell auch in Calbe, könne man zwar Plätze für Covid-19-Patienten vorhalten, aber das führt dennoch zu Erlösausfällen, „da nur die Behandlung von Patienten, allerdings nicht die Vorhaltung von Kapazitäten gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden kann.“

Das heißt, für leere Betten gibt es kein Geld und die Ausgleichszahlungen vom Bund für Erlösausfälle – 560 Euro pro Tag und Patient – werden das nur „teilweise“ kompensieren können, so der Chefarzt.

Weniger Andrang in Notaufnahme

Auch im AWO-Krankenhaus Calbe ist der Rückgang an Patienten spürbar. Operationen werden zwar in dem Haus nicht durchgeführt, dafür aber Behandlungen der Inneren Medizin und Akutgeriatrie, die oft als Nachbehandlungen über Zuweisungen anderer Kliniken erfolgen. „Auch die Inanspruchnahme der Notaufnahme ist in den letzten Wochen rückläufig“, so Stefan Schütze.

Die Betten für Corona-Erkrankte machen in Calbe trotzdem nur einen geringen Teil der insgesamt 108 Betten aus. Das AWO-Krankenhaus hat sechs Betten mit Sauerstoff- therapiegeräten zur nicht invasiven Beatmung aufgebaut.

Auswirkungen bis zur Reha-Klinik

Auch bis in die Reha ist die Krise spürbar. Die Waldburg-Zeil Rehabilitationsklinik in Schönebeck nimmt als Vorsichtsmaßnahme seit 16. März keine Patienten im Heilverfahren mehr auf, sprich jene, die eine Reha ohne vorherigen Krankenhausaufenthalt absolvieren. Auch die Ambulanz bleibt solange geschlossen, bis das Kontaktverbot nicht mehr gilt und alle Patienten neu eingeladen werden können.

Die regulären Reha-Patienten nach einer Operationen werden weiterhin aufgenommen, „um die Krankenhäuser durch Abnahme der Patienten zügig zu entlasten und die Abläufe dort nicht zu gefährden“, so Orlen Freier, Klinikdirektorin in Schönebeck. „Unsere Patienten sind sehr verständnisvoll und diszipliniert und fühlen sich trotz der Einschränkungen gut aufgehoben.“