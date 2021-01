Die Stiftung Staßfurter Waisenhaus klagte Ende Dezember nach mehr als 40 Corona-Fällen über große Personalnot. Christian Alberter half aus.

Staßfurt l Christian Alberter hat in diesen Tagen nicht so viel zu tun. Der 57-Jährige, den die Staßfurter vor allem als Küchenchef im Restaurant im Schloss Hohenerxleben kannten, ist derzeit in Kurzarbeit. Das Restaurant ist natürlich geschlossen. Aber einfach herumsitzen ist nicht seine Sache.

Kurz vor Weihnachten hatte der gebürtige Franke in der Volksstimme von den Problemen bei der Stiftung Staßfurter Waisenhaus gelesen. Mehr als 40 Personen hatten sich im Wohnheim Otto-Lüdecke-Haus mit Corona infiziert. Neben 23 Bewohnern in der Wohnstätte in der Schlachthofstraße für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen waren auch 18 Mitarbeiter darunter. Die Personalnot war groß.

Geschäftsführer Steffen Gaede berichtete von den erfolglosen Bemühungen, personelle Hilfe zu bekommen. Und obwohl Gaede nicht explizit nach Hilfe aus der Bevölkerung gebeten hatte und kein Kontakt angegeben war, meldeten sich gleich mehrere Bürger bei dem sozialen Träger und fragten, wie sie helfen können. Etwa zehn Freiwillige unterstützen seitdem bei täglich anfallenden Arbeiten. Darunter ist zum Beispiel eine Studentin. Und eben auch Christian Alberter.

Vielseitige berufliche Erfahrungen

Es war nicht sein erster Versuch, in der Krise zu helfen. „Ich hatte auch schon beim Gesundheitsamt des Salzlandkreises nachgefragt. Sie haben sich über meine Anfrage gefreut, hatten aber gerade keinen Bedarf an freiwilligen Helfern“, sagt Alberter. „Bei der Stiftung Staßfurter Waisenhaus war man hingegen sofort offen.“ Alberter, der aus Bayreuth kommt und später in Berlin an der Charité bis zum ersten Staatsexamen Medizin studiert hat, hatte einst seinen Zivildienst im Krankenhaus absolviert. Er ist Yoga-Lehrer, war 20 Jahre Küchenchef im Schlossrestaurant in Hohenerxleben. Wenn das Restaurant wieder öffnet, will er dort weiter im Küchenteam arbeiten. Er macht eine Ausbildung als Heilpraktiker. Und natürlich ist der beruflich erfahrene Alberter sozial eingestellt.

Daher musste er auch nicht lange überlegen. „Das Waisenhaus brauchte jede helfende Hand“, sagt Alberter. „Als Koch bin ich hauptsächlich bei der Vorbereitung des Essens eingebunden.“ Brote müssen geschmiert werden. Die positiv getesteten Bewohner, die wegen der Quarantäne-Anordnung ihr Zimmer nicht verlassen durften, müssen ja versorgt werden.

Alberter ist aber auch bei Rundgängen mit dabei. Betten machen, Bewohner füttern, Türgriffe desinfizieren. Für keine Aufgabe ist sich Christian Alberter zu schade.

Aber warum macht er das? Seine Antwort ist fast trotzig: „Ich habe Zeit, ich habe Energie. Meine Güte, da kann ich doch helfen. Sind doch nur zehn Minuten Fußweg.“ Zwischen den Zeilen schwingt mit: Da ist doch nichts dabei. Dass sein Engagement mit einem größeren Text in der Tageszeitung gewürdigt werden soll, davon fühlt er sich fast ein wenig peinlich berührt. „Oh“, rutscht ihm dabei nur heraus, dann sagt er nicht mehr viel. So klingt jemand, für den die Empathie selbstverständlich ist.

Als Mitarbeiter im Nebenjob hat er jetzt acht Tage in der Einrichtung gearbeitet. Feste Arbeitszeiten hat er nicht. Er kommt, wenn er gerufen und gebraucht wird. Derzeit hat sich die Situation im Otto-Lüdecke-Haus wieder etwas beruhigt (siehe Artikel „Normalität kehrt nach hektischen Wochen zurück“ unten). So langsam kehren die eigentlichen Mitarbeiter aus ihrer Quarantäne zurück, dann tritt auch Alberter wieder kürzer. „Ich stehe aber jederzeit zur Verfügung“, sagt Alberter. Wenn wieder Hilfe gebraucht wird, dann ist er da. Seine zwei erwachsenen Töchter sind begeistert von ihrem Papa, der hilft, weil er kann. Und nicht weil er muss.

Lohn für Christian Alberter ist übrigens auch die Herzlichkeit der beeinträchtigten Bewohner. Obwohl sich einige nicht artikulieren können, war ihnen doch anzumerken, dass es ihnen sehr zu schaffen gemacht hat, ihr Zimmer nicht mehr verlassen zu dürfen. „Als sie dann wieder heraus durften, war ihnen die Freude anzumerken“, so Alberter. Auch ohne Worte stand ein Lächeln im Gesicht.

Mitarbeiter bleiben freundlich

Bei der täglichen Arbeit im Wohnheim hat Christian Alberter auch gesehen, wie schwer die Arbeit der Pflegekräfte dort wirklich ist. Vor allem mental. „Für die Psyche ist die Arbeit nicht zu unterschätzen. Die Mitarbeiter waren im Dezember permanent an der mentalen Belastungsgrenze, haben Überstunden gemacht. Trotzdem sind die Mitarbeiter freundlich geblieben. Mit den Bewohnern wird trotz der Herausforderungen sehr gut umgegangen“, erzählt Christian Alberter.

Als Aushilfe beim Waisenhaus hatte der 57-Jährige, der auch Vorstandsmitglied bei der Stiftung am Schloss Hohenerxleben ist, direkten Kontakt mit positiv getesteten Bewohnern. „Angst hatte ich dabei nicht, mich zu infizieren. Respekt aber schon“, sagt Alberter. Wie alle Mitarbeiter trug er permanent eine FFP2-Maske, wurde regelmäßig getestet. Diese Unannehmlichkeiten sind Beiwerk. „Ich würde es jeder Zeit wieder tun“, sagt Christian Alberter.

Ist er stolz auf sich selbst? Fühlt er sich gut, weil er Gutes getan hat? „Ach naja, so würde ich das nicht sagen“, sagt er dann nur. „Es hat mir gut getan, ja. Wichtig war mir aber, dass ich eine Entlastung und keine Belastung bin.“ Das klingt wieder so als würde er gar nicht wollen, dass da viel Wirbel drum gemacht wird. Das hat der Helfer in der Corona-Not ja auch nicht nötig.

Wieder Normalität

Bei der Stiftung Staßfurter Waisenhaus kehrt allmählich wieder Normalität ein. Der Träger mehrerer sozialer Einrichtungen in Staßfurt hatte kurz vor Weihnachten große Sorgen. 18 Mitarbeiter und 23 Bewohner hatten sich im Wohnheim Otto-Lüdecke-Haus mit dem Coronavirus infiziert. Die Einrichtung ist eine Wohnstätte in der Schlachthofstraße für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen.

Nun kann Geschäftsführer Steffen Gaede mitteilen: „Drei Mitarbeiter sind noch in Quarantäne, zehn weitere sind arbeitsunfähig." Viele Mitarbeiter, die im Dezember infiziert waren, gehen mittlerweile wieder zur Arbeit. Zwischendurch waren 50 Prozent der Mitarbeiter ausgefallen.

Gaede ist da auch dankbar über die Hilfe aus der Bevölkerung. Aufgrund des personellen Notstands hatten sich gleich mehrere Bürger bei der Stiftung Staßfurter Waisenhaus gemeldet und gefragt, wie sie helfen können. Zehn Personen unterstützen bei der Arbeit vor allem bei einfachen Aufgaben wie Getränke verteilen, Essen servieren, Betten machen, Wäsche verteilen oder Geschirr entfernen.

Keine weitere Hilfe

Andere Hilfe gab es hingegen nicht. Gaede hatte bei der Bundeswehr und beim THW nach Unterstützung gefragt. Beides klappte nicht. Dafür melden sich noch immer Freiwillige, die helfen wollen. Vergangenen Donnerstag gab es zum Beispiel wieder einen Anruf. „Es ist schön, so viel Rückmeldung zu bekommen und zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft ist", sagt Steffen Gaede.

Noch immer sind einige Bewohner mit Covid-19 infiziert. Zu den 41 Infizierten aus dem Dezember kamen danach auch noch einige dazu. „Glücklicherweise hatten wir keine schweren Erkrankungen und Verläufe. Trotz der schwierigen Umstände kann die Betreuung der Bewohner sichergestellt werden", so Gaede. Arbeitszeit geht zum Beispiel bei den täglichen Testungen verloren. Schichtpläne müssen ständig umgeworfen und neu aufgestellt werden. „Es ist definitiv mühsam", sagt Gaede.

Derzeit geht es bei der Stiftung Staßfurter Waisenhaus auch darum, wie und wann geimpft wird. Im Altenpflegeheim Otto-Geiss-Haus in der Löderburger Straße wurde dabei bereits am 29. Dezember geimpft. Den zweiten Impftermin gab es am Dienstag.

Im Otto-Lüdecke-Haus warten die Mitarbeiter und Bewohner noch auf die Bekanntgabe des Impftermins. Unter den Mitarbeitern ist die Impfbereitschaft nicht so ausgeprägt. „Weniger als die Hälfte will sich impfen lassen von den Mitarbeitern. Vielleicht ungefähr ein Drittel", sagt Gaede. Von den Bewohnern will sich laut Gaede hingegen ein großer Teil impfen lassen.