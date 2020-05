Das Jugendblasorchester (JBO) Staßfurt tourt derzeit zu den Altenheimen in Staßfurt, Güsten, Giersleben, Hecklingen und Bernburg. Immer zwei Musiker spielen mit Abstand für die Bewohner, die am Fenster oder im Garten lauschen können. Foto: Franziska Richter

Staßfurt l Die Musiker vom Jugendblasorchester Staßfurt (JBO) gehören zu den ersten Kulturschaffenden in Staßfurt, die trotz Coronakrise alternative Wege für Darbietungen gefunden haben. Seit einiger Zeit touren je zwei Musiker zu den Altenheimen zwischen Hecklingen und Bernburg, stellen sich in Hörweite auf und die Bewohner klatschen und singen am Fenster mit.

Mit Abstand die besten Konzerten

„Diese Aktion soll zeigen, dass wir an die Senioren denken und ihnen gern ihr nun noch mehr eingeschränktes Leben aufheitern wollen. Und wie schafft man das besser als mit Musik“, erklärt Nicole Telge vom JBO. Bei der herzerwärmenden „Tournee“ mussten sowohl Musiker als auch Zuhörer die Abstandsregel einhalten.

Das JBO hatte sich vorher mit dem Ordnungsamt der Stadt Staßfurt kurzgeschlossen. „Wir haben uns aufgrund der Idee des JBO an den Salzlandkreis gewandt und nachgefragt, ob und wie so eine Aktion möglich ist“, berichtet Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). Denn Konzerte sind zur Zeit eigentlich verboten.

„Zehn Musiker zum Beispiel wären für die Darbietungen an den Altenheimen zu viel gewesen. Aber wenn sich zwei Musiker gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten, ist das in Ordnung“, so Sven Wagner. „Umso erfreulicher ist es, dass das JBO trotz der strengen Auflagen diese tolle Aktion durchgezogen hat.“

Generell kann der Oberbürgermeister nur allen Kunst- und Kulturschaffende raten, zu alternativen Darbietungsformen beim Ordnungsamt nachzufragen. So sei jeder auf der sicheren Seite. Dass hinter solchen Aktionen ein guter Wille steckt, versteht sich natürlich von selbst.

Hengstmänner mit dem Kabarett der Zukunft

Die Hengstmänner entwickeln aktuell ein alternatives Bühnenkonzept, das auch nach der Krise Bestand haben könnte und vielleicht sogar wieder eine Brücke zwischen Kultur und internetaffinen Nutzern schlagen könnte: Die Kabarettisten kommen zum Zuschauer nach Hause auf den Bildschirm.

Am Freitag gaben die Hengstmannbrüder ihre erste Vorstellungen für ein online-Publikum. Auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet bekamen die „Gäste“ einen Zugang zur Show, die die Egelner live vor der Kamera spielten. Über einen parallelen Chat konnte das Publikum Kommentare geben, sich Themen wünschen oder einfach nur ein lachendes Gesicht einfügen. Tobias Hengstmann meint, so „können wir unsere Programme wieder unmittelbar zum Publikum transportieren und uns in die aktuellen Diskussionen einmischen“.

Um Einnahmen zu sichern, sollen künftig „digitale Tickets zum Besuch von Vorstellungen“ verkauft werden, nachdem die ersten Vorstellungen dieser Art von Unternehmen und Organisationen für ihre Belegschaft erworben werden.

Theateraufführungen bleiben schwierig

„Wir können, was Aufführungen betrifft, leider nichts online machen“, bedauert dagegen Stephan Czuratis. Der Leiter des Salzlandtheaters in Staßfurt erklärt: „Da wir keine eigenen Schauspieler haben, sondern nur Gastspiele buchen. Es ist nicht möglich, so etwas auf die Beine zu stellen.“ Der Theaterförderverein muss auf weitere Lockerungen hoffen.

„Portionierbare“ Tanzkurse für Kinder

Die Tanzgruppen bekommen aber online Unterricht. Victoria Vavilova hat ihren Ballettmädchen und -damen Videos auf die Plattform YouTube gestellt und die Links an ihre Schüler versendet. Den Kids macht es Spaß. Die Videos sind kostenlos, jederzeit verfügbar und die Kurse damit „stressfrei“. „Als Mutter weiß ich, wie schwierig es ist, ein kleines Kind dazu zubringen, sich eine Stunde lang zu konzentrieren.“

Daher können ihre Videos jederzeit angehalten und die Tanzstunde aufgeteilt werden. Einige Eltern schicken ihr auch Videos, wie die Kinder kleine Aufgaben zuhause nachtanzen: „Es ist eine schwere Zeit für alle und ich will soweit wie möglich unterstützen.“

Schwierig ist es auch für das Ensemble Theatrum am Schloss Hohenerxleben. „Wir denken über neue Formate nach, vielleicht werden demnächst Aufführungen mit 20 statt 100 Zuschauern im Saal oder Theater im Innenhof möglich“, sagt Stiftungsvorsitzender Heinrich D. Funke. „Wir suchen kreative Alternativen.“

Bessere Nachrichten gibt es aus dem Schlossrestaurant, dessen 20-jähriges Bestehen man übrigens am 30. April hätte groß feiern wollen: „Der Außer-Haus-Verkauf läuft gut. Die Leute kaufen sich Eis, Kaffee oder Burger, gehen spazieren oder schlendern an den Rosen entlang“, so Funke.

Hof der Klugen Tiere ist „ein bisschen geöffn

Einen Spagat zwischen Tierversorgung und fehlenden Einnahmen muss auch der „Hof der Klugen Tiere“ in Atzendorf machen. Seit einigen Tagen hat der Erlebnishof „ein bisschen geöffnet“, wie das Team selbst schreibt.

Ein bisschen heißt: „Jeden Tag ab 14 Uhr können die Besucher kommen, sich die Tiere anschauen und Kaffee und Kuchen bekommen. Wir freuen uns über jeden Gast“, sagt Tiertrainerin Kathlen Behring. Die Besucher müssen den Abstand untereinander und die 50 Meter-Regel einhalten. Letzteres bedeutet, dass Kaffee und Kuchen mit Abstand von mindestens 50 Metern vom Verkaufskiosk verzehrt werden dürfen. Statt Eintritt nimmt der Familienbetrieb Futterspenden an und verkauft Show-Gutscheine und Tierpatenschaften.

Spazierengehen und Eis am Löderburger See

Ähnlich ist es am Löderburger See. Seit 1. Mai lädt Michael Schnock zum gratis „Spaziergang über die weitläufige Anlage“ ein. „Mit reichlich Abstand zueinander können die Gäste wieder auf der Wiese, den Bänken oder am Strand verweilen“, so Schnock. Die Dauercamper durften wiederkommen. Baden und Bootsverleih bleiben verboten, Eis und Co. werden ausgeschenkt.

Museen warten auf Startschuss von der Stadt

Zwar dürfen Museen seit heute in Sachsen-Anhalt wieder öffnen, aber welche Auflagen dabei konkret erfüllt werden sollen, muss die Stadt Staßfurt klären. „Ich wünsche mir eine konkrete Aussage der Stadtverwaltung“, sagt Ingo Schramm vom Fahrzeugmuseum Staßfurt. „Eine Besichtigung unserer Ausstellung in kleinen Gruppen wäre machbar.“

Auch Michael Scholl wartet im Staßfurter Stadt- und Bergbaumuseum auf konkrete Anweisungen der Stadtverwaltung. „Das Hygienekonzept muss zum Beispiel abgesprochen werden“, sagt er. Das Gleiche gilt für die Stadtbibliothek. „Wir freuen uns aber schon auf den 17. Mai“, so Scholl. „Dann ist internationaler Museumstag, an dem wir neue Sonderausstellungen präsentieren wollen.“