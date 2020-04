Gärtner Klaus Schrimpf bedient mit Maske, auch wenn‘s lästig ist. Kundin Gisela Hacker stört, dass die Brille immer beschlägt, seit dem sie ihren Mund-Nasen-Schutz trägt. Foto: Falk Rockmann

Die Einsicht ist da, aber auch Widerwillen keimt. Am Donnerstag trat die Maskenpflicht auch in Staßfurt in Kraft.

Falk Rockmann › Falk Rockmann ist nach einem Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung seit 1988 als Redakteur für die Leser der Staßfurter Volksstimme im Einsatz.





Staßfurt l Während Mund-Nase-Schutz vereinzelt angeboten werden – in Apotheken oder kleinen Boutiquen beispielsweise – und in privaten Stuben dieser Tage die Nähmaschinen unermüdlich rattern, stand der Pflicht offensichtlich nichts mehr im Weg. Der Handel kann derweil bei weitem nicht flächendeckend diesen verordneten Schutz bieten. „Wir versuchen seit drei Wochen Masken beim Großhandel zu bekommen. Alle schütteln nur mit dem Kopf“, beschreibt Hans-Jürgen Weber die Situation. Er und seine Frau Kerstin haben glücklicherweise beim Hausarztbesuch jeweils eine bekommen. Die Inhaber der traditionsreichen Staßfurter Drogerie haben ihre Warengänge und den Kassenbereich etwas umorganisiert, um ihre Kunden und sich selbst zu schützen. „Hoffen wir, dass die Menschen nicht zu leichtsinnig werden mit den Lockerungen“, drückt Kerstin Weber ihren Wunsch nach anhaltender Vorsicht aus. Die meisten Staßfurter zeigen Einsicht für die Maßnahme mit der Maske. „Da kommen wir nicht drumherum. Es gibt Schlimmeres“, sagt Uwe Bannasch. Der Fahrradhändler hat ein dünnes Tuch um Mund und Nase. Das ist etwas angenehmer. „Wenn jeder mitspielt, ist das hoffentlich bald vergessen.“ Bilder Kerstin und Hans-Jürgen Weber schützen sich und ihre Kunden auf mehrfache Weise. Masken konnte die Drogerie bislang nicht ordern. Foto: Falk Rockmann



„Wenn jeder mitspielt, ist es hoffentlich bald vorbei“, meint der maskierte Fahrradhändler Uwe Bannasch im Kundengespräch mit Felix. Foto:...



Anke Götze nutzt jede Gelegenheit, ihre Maske abzusetzen, wenn sie im Freien Pakete zustellt. Foto: Falk Rockmann



Sina Köhn hat ihrem Sohn Tom ein Multifunktionstuch mit Spiderman-Motiv gekauft. Foto: Falk Rockmann

Auch Klaus Schrimpf bedient gerade eine Kundin. Beide unter Maske. Der Gärtnerei-Inhaber ist einsichtig: „Da müssen wir eben durch, auch wenn‘s lästig ist.“ Am Morgen des ersten Maskenpflicht-Tages sei es ihm beim Tanken noch passiert, dass er den Schutz vergessen hatte. Die Kassiererin ließ ihn aber freundlicherweise noch mit Zellstofftuch vor Mund und Nase passieren. Verständnis ist gefragt beim Einkauf dieser Tage, auch wenn sich die Verhältnismäßigkeit hinterfragen lässt. „Ich finde die Vorsichtsmaßnahme ja gut“, meint Gisela Hacker, „Aber ich hoffe auch, dass das in 14 Tagen wieder vorbei ist.“ Die Seniorin hat einen selbst geschneiderten Schutz von ihrer Schwägerin bekommen. Die Brillenträgerin findet es unterdessen sehr nervig, dass ständig die Gläser beschlagen. Froh ist Anke Götze, wenn sie ihre Postsendungen im Freien an den Mann/die Frau bringen kann. Das ständige Auf und Ab der Maske findet sie doof. „Natürlich schützen wir uns und andere gern, wenn wir drinnen sind.“ „Unter der Maske kriegt man ja ‘ne Macke“, nimmt Sina Köhn kein Blatt vor den Mund. Nur widerwillig geht sie mit dem Schutz einkaufen. „Da denkt man, durch die Lockerung kommt das wahre Leben zurück – und dann so was.“ So eine Maske sei jedenfalls ziemlich bescheiden. „Und ob Kinder darunter genügend Luft bekommen, wird von Experten ja auch bezweifelt“, meint die Mutter. Ihrem Sohn hat sie deshalb ein leichtes Multifunktionstuch mit Spiderman-Aufdruck gekauft. So richtig freuen kann sich Tom aber dennoch nicht darüber, wie man bei halb abgedecktem Gesicht vermuten kann.

Von

Schlagwörter zum Thema: Gesundheit | Staßfurt | Coronavirus