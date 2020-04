Hier Mundschutz, da Handschuhe, dort Desinfektionsmittel. Die Geschäftsinhaber in Staßfurt sind froh, wieder öffnen zu dürfen.

Staßfurt l „Also ich finde die Sneakers besser“, sagt Yvonne Wandt, während der Kunde den „Laufsteg“ zwischen den Schuhregalen beschreitet. Die Inhaberin des Schuhgeschäfts „Zapatos“ strahlt bis über beide Ohren. „Wir freuen uns einfach nur, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt sie erleichtert.

„Und es läuft ganz unkompliziert“, sagt sie über die Hygienemaßnahmen. Mehr als die erlaubten acht Personen sind auf einmal sowieso kaum in ihrem Laden in der Staßfurter Steinstraße. Am Eingang ist ein Tischchen mit Desinfektionsmittel und Handschuhen aufgebaut. Wie die Hygienevorschriften genau lauten? „So richtig konkrete Richtlinien gibt es da gar nicht“, sagt Yvonne Wandt.

Einheitliches Konzept vermisst

Gegenüber bestätigt Roland Tessmer bei Tessmer Moden: „Es fehlt an einem einheitlichen Konzept für den Einzelhandel“. Sprich wie oft was zu desinfizieren ist, ob Mitarbeiter Mundschutz oder Handschuhe oder beides tragen sollen, wie der Einlass zu kontrollieren ist. „Die Einzelhändler kennen im Prinzip nur die Maßgabe der 800 Quadratmeter Ladenfläche“, so Tessmer.

Bilder Bei Delta Optik hat eine Mitarbeiterin von zuhause selbstgenähte Masken mitgebracht. Geräte werden desinfiziert. Foto: Franziska Richter



Bei Apollo Optik ist für Kunden ab sofort Mundschutz-Pflicht. Großunternehmen ordnen für ihre Filialen zum Teil verschärfte Regeln an. Foto:...



Bei Tessmer Moden stehen die Mitarbeiter am Eingang mit Desinfektionsmittel bereit. Maximal fünf Kunden dürfen gleichzeitig hinein. Foto: Franziska Richter



Yvonne Wandt ist glücklich, dass „Zapatos“ öffnen darf. Deswegen gibt es für die Kunden neben Handschuhen auch Sekt und Rabatte. Foto: ...



Im ABC-Schuhcenter Staßfurt schiebt eine Mitarbeiterin dieses Regal immer dann an die Tür, wenn die maximale Kundenzahl erreicht ist. Foto: Franziska...



Als Vorsitzender des Staßfurter Gewerbevereins hofft er für seine Mitglieder, dass bald wieder alle Geschäfte öffnen können. „Auch von der Soforthilfe hat bisher kein mir bekannter Unternehmer in Staßfurt etwas erhalten“, sagt er. Zum Glück sei gestern richtig Andrang gewesen, einige Kunden haben sogar vor Tessmer Moden geduldig gewartet.

Während bei Kick oder Tedi am Stadtsee nur Schilder am Eingang auf den Sicherheitsabstand aufmerksam machen, überrascht ein Zettel an der Tür von Apollo Optik in der Steinstraße: Die Filiale ist ab sofort nur noch mit Mundschutz zu betreten. Eine ältere Dame traut sich erst gar nicht hinein. Drinnen halten sich zwei Kunden einen Schal provisorisch vors Gesicht, was das Anprobieren von Sonnenbrillen schwierig macht. „Das ist Vorgabe unseres Unternehmens“, erklärt eine Mitarbeiterin.

Endlich wieder verkaufen

Das ist der Unterschied zu den kleinen Läden: Bundesweite Ketten und Großunternehmen haben für ihre Filialen Hygienekonzepte erarbeitet, die jeweils unterschiedlich sind. Selbständige Unternehmer müssen die groben Angaben aus der vierten Corona-Landesverordnung aber selbst interpretieren und umsetzen.

Im Eiscafé Benatti freut sich noch jemand wie eine Schneekönigin, wieder öffnen zu dürfen: Kerstin Arndt kann wieder mit Schutzglas am Fenster Eis verkaufen. „Es war so schönes Wetter. Da kribbelte es einem in den Fingern, loszulegen, aber ich durfte nicht“, sagt sie. Die letzten fünf Wochen seien „haarig“ gewesen, „denn man muss ja auch Waren einkaufen, um wieder produzieren zu können.“

Noch ein Stück weiter in der Steinstraße begrüßen die Mitarbeiter bei Delta Optik mit Mundschutz ihre Kunden. Hier hatte eine Mitarbeiterin spontan selbst genähte Masken von zuhause mitgebracht. „Mundschutz ist nicht vorgeschrieben bei uns, er wird aber empfohlen“, sagt Filialleiter Felix Dietze. „Außerdem desinfizieren wir nach jeder Benutzung die Geräte, mit denen die Kunden in Kontakt kommen.“

In seiner Filiale muss das Hygienekonzept erst noch konkret werden: „Ich würde gern maximal zwei Leute gleichzeitig ins Geschäft lassen und ab nächste Woche Mundschutz für die Kunden zur Pflicht machen“, so Felix Dietze.

Im Hellweg-Baumarkt in Staßfurt, wo ohne Unterbrechung geöffnet war, ist man dagegen schon „Experte“ in Sachen Hygiene. Ein Sicherheitsmann gibt einzeln desinfizierte Einkaufswagen an die Kunden aus.

Im Baumarkt muss sogar drei Meter Abstand gehalten, erst nach Aufforderung wird der Kassenbereich betreten. „Das gibt uns alles das Unternehmen vor“, sagt der Filialleiter. Die Mitarbeiter tragen selbstgenähte Masken. Und der Andrang im Baumarkt ist seit fünf Wochen enorm: „Es gibt nichts, von dem aktuell nicht das X-fache gekauft wird.“