Normalerweise ist es derzeit leer in den Schulen in Sachsen-Anhalt. Doch die Prüfungen der Abiturienten laufen. Foto: Fabian Strauch/dpa

In der Corona-Krise sind Abiturienten in Staßfurt dazu angehalten, sich zu Hause vorzubereiten. Das birgt Probleme und Unsicherheiten.

Abiturprüfungen verschoben Die Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt wurden verschoben. Sie finden in zwei Prüfungsdurchgängen statt. Demnach beginnt der erste Prüfungszeitraum am 4. Mai, der zweite Durchgang startet am 2. Juni. Den Schülerinnen und Schülern ist es freigestellt, sich für einen Durchgang zu entscheiden. Der letzte Schultag wurde um eine Woche auf den 30. April verlegt. Beginn der mündlichen Prüfungen für den ersten Durchgang ist der 17. Juni. Beginn der mündlichen Prüfungen für den Zweitdurchgang ist am 7. Juli. „Wir garantieren weiterhin, dass jeder Absolvent einen ordentlichen und fairen Zugang zu einem Abschluss bekommt“, sagt Bildungsminister Marco Tullner. Quelle: Bildungsministerium

Staßfurt l Nur gut, dass Robin Schinzel Triathlet ist. Das hilft. Der Hecklinger kann Fahrrad fahren und laufen. So lange wie er möchte. Er kann sich auspowern, den Kopf frei pusten und den mentalen Ballast durch Sport wieder von Bord werfen. Denn das ist ja in der Corona-Situation durchaus ausdrücklich erlaubt. „Das ist ein wichtiger Ausgleich für mich“, sagt er. „Das ist ein Lebensretter für mich.“ Das klingt etwas pathetisch. Aber leicht hat es der 18-Jährige nicht.

Wie 75 andere Zwölftklässler am Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt steht Robin Schinzel in diesem Frühjahr vor der bisher größten Prüfung in seinem Leben. Robin macht 2020 sein Abitur. So weit relativ unspektakulär. Aber: „Wenn man mich in 50 Jahren fragen wird, wann ich mein Abitur gemacht habe und ich sage 2020, wird sich jeder daran erinnern. Das war doch das Jahr mit der Corona-Krise“, sagt Robin Schinzel. Ja, die Gegenwart wird in Zukunft wohl viel Erzählstoff für Kinder und Enkelkinder bieten. Robin Schinzel wird 2070 vielleicht erzählen, unter welch schwierigen Bedingungen er 2020 sein Abitur gemacht hat.

Nichts ist mehr normal, alles ist neu und stellt Altbewährtes auf eine harte Probe. Natürlich haben die Abiturienten nicht frei. „Homeschooling“, wie das neudeutsch heißt, praktiziert das Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt flächendeckend. Aber: „Es läuft in den einzelnen Fächern sehr unterschiedlich, es ist nichts vereinheitlicht“, berichtet Schinzel. Es gebe keine einheitlichen Kommunikationswege. Was zum Problem werden kann. Mühe geben sich aber alle Lehrer.

Bilder Robin Schinzel



Kontakt per WhatsApp

Generell ist das so: Auf der Homepage der Schule können die Lehrer Dokumente hochladen und dort Aufgaben verteilen. Im Einzelfall gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Kontakt gehalten wird. Beispiel Mathe: Hier gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit der Lehrerin. „Dadurch haben wir einen sehr engen Kontakt. Das funktioniert sehr gut“, so Schinzel. Die Lehrerin gibt Aufgaben durch, stellt die Lösungen in die Gruppe. Eine schnelle und direkte Rückkopplung ist möglich. „Allerdings kann man es ja den Lehrern nicht zumuten, dass sie ihre private Telefonnummer preisgeben“, sagt Schinzel. Das ist aus Datenschutzgründen freilich schwierig.

Digitaler Test per E-Mail

Der Kontakt mit dem Geschichtslehrer läuft zum Beispiel über E-Mail. Was es schwerer macht, direkt und an alle antworten zu können. „Aber unser Geschichtslehrer beziehungsweise Religionslehrer macht das gut, er schickt Materialien“, sagt Schinzel. Er wäre auch der Erste und bisher Einzige, der einen digitalen Test durchgeführt hat. Um 9 Uhr an diesem Tag schickte der Lehrer eine Mail an die Schüler, dann hatten diese bis 18 Uhr am gleichen Tag Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten. Wer nach 18 Uhr schickte, war zu spät und wurde mit null Punkten bestraft. „Das hat tadellos geklappt. Der Test war auch so konzipiert, dass das Internet und Bücher genutzt werden durften. Es ging um Methodik“, erklärt Robin Schinzel.

Auch wenn sich alle bemühen, die Schüler bestmöglich vorzubereiten: „Ich werde mit einem schlechten Gefühl in die Abiturprüfungen gehen“, sagt Schinzel. „Unterricht heißt bei mir: Lernen mit Lehrern, diese konkret fragen können. Daraus erschließt sich etwas, ich kann etwas besser verstehen. Die komplette Praxis fällt weg, der Ansprechpartner fehlt. Das System jetzt ist mit Unterricht nicht vergleichbar.“ Was vor allem in Fächern wie Biologie oder Chemie schwierig ist. „Die Experimente haben wir das letzte Mal vor einem halben Jahr gemacht“, so Schinzel. Die Vorbereitung fällt anders aus.

Ansteckrisiko in der Schule

Was den Schüler aber am meisten beschäftigt: „Das gesundheitliche Risiko. Wir haben Schüler mit Asthma oder Immunschwächen und Schüler, deren Eltern Vorerkrankungen haben. Das sind alles Risikogruppen. Trotzdem müssen wir im Mai in die Schule, um die Prüfungen abzulegen. Wir fassen Türklinken an, gehen auf die gleichen Toiletten. Das Risiko ist immer da, sich anzustecken. Ich finde es unverantwortlich, Kinder in die Schule kommen zu lassen wegen eines Stück Papiers“, kritisiert Schinzel.

Was kann getan werden? „Ein Durchschnittsabitur wäre eine Lösung“, so Schinzel. Das wurde in Schleswig-Holstein ernsthaft diskutiert. Auch eine Online-Petition hatte sich dafür stark gemacht. Dann würden die Abiturprüfungen abgesagt werden. Die Abiturnote würde sich ausschließlich aus den Vorleistungen zusammensetzen. In Staßfurt wurden sogar schon im Februar Vorabi-Klausuren geschrieben. Klausuren, die also im Grunde auf Abiturniveau waren. „Ich bin der Idee nicht abgeneigt, das als Grundlage für das Abitur zu nehmen“, sagt Robin Schinzel. Er würde es sich zudem wünschen, dass den Abiturienten entgegengekommen wird. „Dass Stoff, der jetzt gerade behandelt wird, vielleicht in den Prüfungen herausgenommen wird“, so Schinzel.

Was ein frommer Wunsch bleiben wird. Das Abitur wird auch in Staßfurt in zwei Durchgängen im Mai und Juni durch Prüfungen abgelegt. Die Schüler können dabei selbst wählen, ob sie im Mai oder Juni die Prüfungen schreiben wollen. Das Dr.-Frank-Gymnasium muss die Wünsche der Schüler in dieser Woche ans Landesschulamt übermitteln. „Besser ist es dabei, wenn der erste Durchgang genutzt wird“, sagt Schulleiter Steffen Schmidt. „Im zweiten Durchgang könnte es sonst sein, dass die Nachprüfungen sich bis in den September ziehen. Dann könnte es Schwierigkeiten geben mit der anschließenden Ausbildung.“ Den Schülern wurde daher geraten, den ersten Durchgang zu wählen.

Derzeit wird geplant, wie die Abiturprüfungen möglichst kontaktfrei durchgezogen werden können. „Wir müssen möglichst viele Schüler auf viele Räume verteilen“, sagt Schulleiter Schmidt. Dazu braucht es auch mehr Personal als sonst. „Wenn alle 760 Schüler in die Schule gehen, haben wir ein räumliches Problem“, so Schmidt. 36 Klassen gibt es und 40 Räume. Auch hier muss entzerrt werden.

Verschiedene Szenarien

Wie genau es mit der Schule weiter geht, wird wohl im Detail am Mittwoch besprochen, wenn sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kurzschließen. Daher kann auch das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt nicht seriös beantworten, ob ein Durchschnittsabitur möglich oder sinnvoll wäre. „Es wurden verschiedene Szenarien entwickelt in alle Richtungen. Aber wir haben bereits zwei Terminketten in Aussicht gestellt. Wir gehen nicht davon aus, dass es keine Abiturprüfungen geben wird“, erklärt Pressesprecher Stefan Thurmann. „Gesundheitsaspekte stehen aber natürlich an erster Stelle.“

Auch das Staßfurter Gymnasium ist darauf vorbereitet, dass die Prüfungen normal stattfinden. „Wir sind dabei, das zu organisieren“, sagt Schulleiter Schmidt. „Das Risiko ist beherrschbar. Es wird funktionieren.“

Für Robin Schinzel ist die Zeit jetzt schon eine gute Vorbereitung auf die Zeit danach. „Es gleicht einem Studium“, erzählt Schinzel. „Ich muss mir meinen Tag selbst einteilen und mir selbst einen Plan machen, wann ich wieviel mache. Es wird ja nicht kontrolliert, ob wir die Aufgaben auch machen.“ Hier ist Selbstdisziplin gefragt. Aber wer ein gutes Abitur machen möchte, wird von sich aus viel machen. Robin Schinzel steht in diesen Tagen um 9.30 Uhr auf, dann frühstückt er in Ruhe. Danach macht er etwa zwei Stunden Schule. „Was jetzt aber vor allem heißt, dass ich viel lerne.“ Der Rest des Tages ist Sport. Allein natürlich. „Mir fehlt das gemeinsame Essen gehen in der Mensa, auch das auf dem Hof Stehen und Reden.“ Was natürlich ein kleines Übel ist, aufgerechnet gegen die Gesundheit. Aber der Mensch ist eben doch ein soziales Wesen. Er braucht Gesellschaft. Durchhalten heißt es. Auch unter den Abiturienten.