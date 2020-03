Die Notbetreuung in den Schulen und Kitas in Staßfurt und in Saale-Wipper bereitet den Verantwortlichen kaum Schwierigkeiten.

Staßfurt/Güsten l Seit Montag laufen alle Kitas und Schulen in Sachsen-Anhalt nur mit Notbetreuung. Darunter befinden sich 17 Schulen in Staßfurt und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sowie 24 Kitas in Staßfurt und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Am Freitagnachmittag, als das Land Sachsen-Anhalt bekanntgab, dass ab Montag alle Schulen und Kitas im Land geschlossen werden, begannen auch in Staßfurt und in der Saale-Wipper Absprachen. Telefone klingeln, Nachrichten werden hin- und hergeschickt.

Mit dem Ergebnis, dass am Montag das Chaos in den Schulen erfreulicherweise ausgeblieben ist. „Bei uns sind keine Kinder in der Schule, auch keine Lehrer. Nur die Schulleitung ist vor Ort“, sagt Steffen Schmidt, Schulleiter am Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt. „Die Lehrer wurden per Nachricht informiert, dass die Dienstpflicht von zu Hause erfüllt wird.“ Derzeit erabeiten die Lehrer Aufgaben, die sie dann in den nächsten Tagen an die Schüler schicken werden. Die Kommunikation läuft auf elektronischem Wege.

Gut vorbereitet ist auch die Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt. „Ich habe am Freitag 16.30 Uhr ein Fax bekommen, dass die Schulen ab Montag geschlossen werden“, erzählt Schulleiterin Verena Frank. „Ich war dann am Sonntag in der Schule und habe Meldeketten bekanntgegeben. Es wird derzeit von den Lehrern ein Aufgabenkatalog erarbeitet, der ab Mittwoch auf der Homepage abrufbar sein wird.“ Dieser gilt bis Ostern. „Was mit den schriftlichen Prüfungen ist, wissen wir noch nicht genau.“ Fünf Lehrer halten vor Ort die Stellung.

Bilder Eltern, die eine Notbetreuung für ihre Kindern brauchen, müssen einen systemrelevanten Beruf nachweisen. Dazu muss dieser Schein vom Landkreis...



Weniger Kinder als gedacht

Überrascht zeigt sich Andrea Haberzettl, Leiterin der Grundschule Löderburg. „Wir haben mit 20 Kindern gerechnet. Es waren aber nur zwei Kinder da“, sagt sie. Alle anderen Eltern hatten Lösungen für die Betreuung der Kinder gefunden. „Durch das Wochenende hatten viele Eltern Zeit, sich zu kümmern“, so Haberzettl. Das Telefon klingelte am Montag im Minutentakt. Im Großen und Ganzen lief es aber geordnet ab. Die Grundschule ist jeden Tag besetzt. In Löderburg wechseln sich die Lehrer ab. Auch hier gilt: „Es werden Aufgaben an die Kinder verteilt. Die können von den Eltern abgeholt werden oder wir verschicken es per Post“, sagt Haberzettl. Dass kein normaler Lehrbetrieb stattfindet, hat sogar auch seine gute Seite. „Es ist so viel liegen geblieben, worum wir uns jetzt kümmern können. Und sei es nur mal Staub zu wischen auf den Schränken und aufzuräumen.“

Ein positives Fazit vom ersten Tag zieht die Stadt Staßfurt. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) bedankt sich bei allen Eltern für ihre Umsichtigkeit und das Verständnis bezüglich der Schließung der Kitas. In den Kitas in Trägerschaft der Stadt Staßfurt lief laut den Einrichtungsleitern am Montagvormittag alles gut ab. „Alle Kinder wurden angenommen. Von der Möglichkeit der Notbetreuung haben wenige Eltern Gebrauch gemacht. Für dieses verantwortungsvolle Verhalten gebührt den Eltern ein großes Lob“, so Wagner. Die Anzahl der Kinder, die in den Kitas betreut worden, liegt laut der Stadt im einstelligen Prozentbereich.

Kein Kind abgewiesen

Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter Stefan Labudde. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland musste viel organisieren und absprechen. Positive Signale gibt es auch von den drei Kitas, die die Lebenshilfe in Staßfurt betreibt. „Die Notfallbetreuung lag im einstelligen Bereich“, sagt er. Die Erzieher wären alle an Bord und wären es auch die ganze Woche. Er sagt aber auch: „Wir achten jetzt sehr genau darauf, dass nur gesunde Kinder in die Kitas gebracht werden.“ Kein Kind sei abgewiesen worden.

Nur ein Kind musste am Montag die Notbetreuung in der Grundschule Güsten in Anspruch nehmen, wo im Normalfall 120 lernen. Hochbetrieb herrschte derweil nochmal auf den Fluren, nachdem der Erlass über die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen erst am Freitagnachmittag nach dem Unterricht Land und Leute erreicht hatte. Eltern suchten nach genaueren Informationen und konnten Aufgaben für ihre Kinder von den Lehrern entgegen nehmen. Auch heute soll das noch einmal möglich sein, um die Schüler zu Hause oder bei Verwandten oder Bekannten damit beschäftigen zu können. Seite 14