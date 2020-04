Der Staßfurter Mario Kuschnereit hat bei Facebook eine Gruppe gegründet, um in der Corona-Krise Herz zu zeigen.

Staßfurt l Das Herz und der Regenbogen im Namen zeigen an, wohin die empathische Reise geht. Wo finden Staßfurter Halt? Wo können sie sich austauschen, motivieren und die Herzen öffnen, wenn in der Corona-Krise die Decke auf den Kopf fällt?

173 Menschen haben im Internet eine Antwort gefunden. So viele Mitglieder hat bereits die Facebook-Gruppe „Staßfurter Solidarität Gemeinschaft“. Gegründet hatte diese Gruppe der Staßfurter Mario Kuschnereit am 20. März. „Wir sind momentan in einer Krise. Da wollte ich ein Zeichen setzen“, sagt er. Wie andere Staßfurter nutzte er seine Gruppe, um damit Nachbarschaftshilfe anzubieten beim Einkauf, bei Gassirunden mit dem Hund, Kinderbetreuung oder Apothekengängen.

„Ich hatte einen Flyer auch in Supermärkten in Staßfurt an die Pinnwände aufgehangen. Leider haben sich nur zwei bis drei Leute gemeldet“, sagt Kuschnereit. Darunter eine Frau aus Bayern, die ihre Schwiegermutter in Staßfurt nicht zum 80. Geburtstag besuchen konnte. Kuschnereit half aus und besorgte einen Blumenstrauß. Für ein Paar aus Aschersleben kaufte er ein.

Viele innerlich gebrochen

Die Facebook-Gruppe ist jetzt aber vor allem eine Plattform, um sich Mut zu machen. „Ich kenne es allein und einsam zu sein. Viele tragen Masken, sind aber innerlich gebrochen. Ich möchte vermitteln, dass wir freundlich und respektvoll miteinander umgehen sollten. Jeder sollte Herzlichkeit zeigen“, erzählt der 36-Jährige. Und so teilt und sendet Mario Kuschnereit mehrmals die Woche Botschaften wie einen Brief von Charlie Chaplin zum 70. Geburtstag mit dem Titel „Als ich mich selbst zu lieben begann“. „Es braucht mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, so wie früher in der DDR. Es gibt viel zu viel Egoismus“, so Kuschnereit. Das habe die Corona-Krise gezeigt und diese sei gleichzeitig eine Chance, das zu überdenken.

Daher soll die Gruppe auch bestehen bleiben, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist. „Es soll eine Plattform sein, wo sich Menschen austauschen“, sagt Kuschnereit.