Nur in voller Montur dürfen die Mitarbeiter die Corona-Isolationsstation in Schönebeck betreten. Foto: Enrico Joo

Pflegekräfte und Ärzte leisten in Corona-Zeiten Außergewöhnliches. Wie der Arbeitsalltag im Schönebecker Krankenhaus ist.

Schönebeck l Wie ein hilfloses Kind stehe ich da, das sich zum ersten Mal allein anziehen soll und es einfach nicht hinbekommt. Wo kommen die Arme herein? Wo macht man den Kittel zu? Wann soll ich die Schutzhandschuhe anziehen? Ich stehe in den Fluren der Corona-Isolationsstation im Schönebecker Krankenhaus und soll die Schutzkleidung anziehen, damit ich den Bereich betreten kann, in dem die Infizierten untergebracht und behandelt werden. Ich merke: Der Aufwand ist groß. Die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind hoch.

Vor einiger Zeit hatte ich beim Krankenhausbetreiber Ameos eine Anfrage gestellt. Wir Journalisten bekommen jeden Tag die Meldung des Salzlandkreises, wie viele Personen aktuell in den Krankenhäusern im Salzlandkreis nach einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation liegen und wie viele auf den Isolationsstationen. Das sind viele Zahlen. Hinter jeder Zahl steckt aber ein Schicksal. Und die hohen Zahlen sagen auch etwas darüber aus, wie groß die Belastung für die Mitarbeiter im Krankenhaus derzeit noch immer ist.

Wie läuft so ein Arbeitstag auf der Corona-Station? In Schönebeck wurde die Station für Gastroenterologie und Onkologie umgewandelt in die Corona-Station. Ein dunkelgrüner Vorhang teilt den Bereich ab. Davor reicht es eine FFP2-Maske zu tragen. Dahinter braucht es eben eine Haube, einen Kittel, Schutzhandschuhe und neben der FFP2-Maske ein zusätzliches Visier. Und die Hände müssen desinfiziert werden. Sonst haben 29 Patienten auf der Station Platz, jetzt sind es bis zu 15 Covid-19-Erkrankte. Statt drei Patienten liegt ein Patient in einem Zimmer. Wenn bei zwei Patienten die Infektion mit Corona nachgewiesen ist, können sie auch zusammengelegt werden.

Bilder Auf der Station helfen teilweise Pflegekräfte aus anderen Bereichen des Krankenhauses aus. Foto: Enrico Joo



„Noch zwei Zugänge. Was ist da los?“ Schwester Silvia seufzt. Sie hatte sich gerade zurückgezogen, da kommen zwei Pfleger um die Ecke. Sie bringen zwei Patienten, die mit Corona infiziert sind. Eine ältere Frau und einen älteren Mann. Der Vorhang geht auf, die Patienten werden in Zimmer gebracht.

Doppelt so viele Mitarbeiter nötig

In drei Schichten wird sich in Schönebeck um die Erkrankten gekümmert. „Wir brauchen doppelt so viele Pflegekräfte“, sagt Dr. Holger Schäffer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Onkologie. Der Personalbedarf wäre nicht zu stemmen, wenn nicht aus der Chirurgie zum Beispiel Pflegekräfte auf der Isolierstation mit unterstützen würden. Weil geplante Operationen abgesagt werden, kann innerhalb des Krankenhauses Personal anders eingesetzt werden.

Im Zimmer links steht die Tür einen Spalt offen. Man hört schwere Atemgeräusche einer älteren Frau, die bis auf den Flur zu hören sind. Sie bekommt offensichtlich schlecht Luft. Gerade ist Mittagszeit. Ganz vorn auf der Isolationsstation sind mehrere Zimmer, an denen rote Signalzettel hängen. Dahinter liegen Patienten mit dem Verdacht auf eine Corona-Infektion. Diese haben Symptome, wurden getestet, aber das Ergebnis liegt noch nicht vor. An diesem Tag gibt es eine Handvoll solcher roten Zettel an den Türen zu den Patientenzimmern. Diese werden hygienisch getrennt, was sehr aufwändig ist und die Arbeit erschwert.

Ansteckungsrisiko immer da

Weil die Krankenschwestern mehrfach pro Schicht die Station verlassen und wieder betreten müssen, heißt es jedes Mal: Neue Schutzkleidung anziehen. „Bis zu fünf oder sechs Mal ziehen wir uns um“, berichtet Schwester Silvia. Das ist freilich belastend. Wie die gesamte Situation. Weil auch immer wieder Mitarbeiter ausfallen. In Schönebeck gab es bis zu 30 Ansteckungen auch aus privatem Umfeld, obwohl alle Vorkehrungen getroffen worden. „Es gibt immer ein Restrisiko“, sagt Dr. Holger Schäffer. Patienten müssen gewaschen, medizinisch überwacht oder auch reanimiert werden. Das geht nicht mit Abstand.

Hoffnung machen die Impfungen. Die Pfleger und Ärzte haben bereits ihre Impfdosen bekommen. Nebenwirkungen? „Keine schweren. Ein bisschen Glieder- und Kopfschmerzen. Dazu ein wenig Fröstelgefühl“, sagt Dr. Schäffer. „Wir haben noch viele Mitarbeitende auf Wartelisten. Es war anfangs ein bisschen Skepsis da, aber dann war die Impfbereitschaft sehr groß. Das Impfen nimmt die Sorgen.“

Vorher war und teilweise noch immer ist die Krankenquote aber hoch unter den Mitarbeitern, wenn diese sich selbst infizieren. Und wenn die Mitarbeiter zurückkehren, müssen sie zu 100 Prozent fit sein. „Die Arbeit ist sehr schwer. Man braucht alle Kräfte, die man hat“, sagt Schwester Silvia. Aber dann ist da eben auch die Kollegin, die psychische Hilfe braucht. „Sie hatte ihre Grenzen erreicht. Sie konnte nicht mehr“, sagt Silvia Schultz.

Mehr Flexibilität beim Dienstplan

Schwester Silvia ist heute auf Arbeit, obwohl sie neun Tage frei gehabt hätte. „Ich kann doch sowieso nichts machen in der Freizeit. Ich komme trotzdem zur Arbeit, wenn Kolleginnen krankheitsbedingt ausfallen“, sagt sie. Früher wurde der Dienstplan vier Wochen im voraus erstellt. „Jetzt machen wir den am Donnerstag für Schichten, die am Montag beginnen“, erzählt Silvia Schultz. „Da ziehen alle mit. Der Teamgeist ist sehr gut.“ Auch zwischen Krankenschwestern, die sich sonst nur auf Weiterbildungen gesehen haben und kaum kannten.

Vor drei Wochen noch war die Lage sehr angespannt. „Jetzt sind viele Patienten stabil“, so Dr. Holger Schäffer. Erfolgserlebnisse häufen sich. Eine Frau wurde kürzlich entlassen, sie hat ihre Erkrankung überstanden. Ihr Mann ist allerdings zwei Wochen vorher verstorben nach einer Covid-19-Erkrankung. Schwester Silvia hat jetzt feuchte Augen. „Manchmal ist der Tod auch eine Erlösung“, sagt sie. Die Freude sei aber riesig, wenn es wieder einer schafft. So wie der Mann, der zwei Wochen beatmet werden musste. Jetzt ist er am Montag in die Reha gegangen. „Das ist ein Superfall“, sagt Dr. Karl-Heinz Binias, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik Innere Medizin, Kardiologie und internistische Intensivmedizin. „Wir haben auch schöne Fälle.“

Eins-zu-eins-Betreuung

Noch belastender als auf der Isolierstation ist die Arbeit auf der Intensivstation. Sechs Intensivbetten gibt es in Bad Salzelmen. Eine Zeit lang waren alle mit Corona-Patienten belegt. Hier braucht es eine Eins-zu-eins-Betreuung. Eine Krankenschwester kommt auf einen Patienten. Was vor allem daran liegt, dass Patienten regelmäßig gewendet werden müssen. „Sonst liegen sie sich wund“, sagt Dr. Binias.

16 Stunden liegen Patienten auf dem Bauch, weil die Lunge so besser belüftet werden kann. Danach acht Stunden auf dem Rücken. Vier Mitarbeiter braucht es, um einen Patienten zu drehen. „Das ist eine Mordsbelastung. Was die Pflege leistet, ist krass. Und es ist ein Skandal, dass die Schwestern keinen Corona-Bonus vom Bund bekommen“, so Dr. Binias. Im Frühjahr 2020 hätte es den gegeben, da waren die Zahlen zu niedrig. Jetzt ist die Schwelle überschritten, aber Gelder fließen nicht.

Wichtig ist natürlich, dass die Belastung der Krankenhäuser sinkt. In Schönebeck gibt es bisher keine Mutationen. Das ist gut. Und die Zahlen sinken. Doch die Öffnung im Einzelhandel sehen die Mitarbeiter in Schönebeck noch kritisch. „Man sieht die Lockerungen mit anderen Augen. Man sollte damit vorsichtig sein“, sagt Schwester Silvia. Weil die Mitarbeiter hautnah erleben, was passiert, wenn zu früh gelockert wird. Der Tenor hier ist eindeutig: Lieber zu spät als zu früh lockern.

Zum Glück keine Triage

Obwohl das Krankenhaus im dauerhaften Ausnahmezustand war und ist: Von einer Triage ist man in Schönebeck verschont geblieben. Triage bedeutet, dass es mehr Patienten gibt, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen, als es Betten dafür gibt. In Italien waren solche Bilder vor einem Jahr erschütternd. Teilweise drohte dieses schreckliche Szenario, das Ärzte entscheiden müssen, wer das Intensivbett bekommt, auch in Deutschland. „Eine Triage gab es zum Glück nicht. Als Arzt habe ich Angst davor. Diese Entscheidung will man nicht treffen“, erzählt Dr. Schäffer.

„Dank Ihrer Hilfe bin ich schnell wieder auf die Beine gekommen“, steht auf einem handgeschriebenen Zettel direkt an der Wand. Der Patient wollte den Ärzten und Pflegern Mut zusprechen. In dunklen Zeiten kann so ein kleiner menschlicher Muntermacher über den Tag retten.

Derzeit hält grimmige Kälte den Salzlandkreis im Würgegriff. Der Frühling scheint noch weit weg zu sein. Die Mediziner sehnen diesen aber herbei. Denn auch in 2020 half dieser dabei, die Corona-Zahlen zu drücken. „Die Hoffnung auf Wärme ist da“, sagt Dr. Holger Schäffer. Wenn sonst nicht alle Maßnahmen greifen, ist das Wetter der Anker. Damit dieser unsägliche Corona-Spuk irgendwann der Vergangenheit angehört.