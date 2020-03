Künstler in Staßfurt setzt die Krise unter Stress, kreative Ideen werden aus der Not heraus geboren.

Staßfurt/Hohenerxleben/Atzendorf l Eine Videobotschaft auf Facebook sendet der „Hof der Klugen Tiere“ in Atzendorf. Für den Erlebnistierhof ist die Lage ernst, auch wenn im Video Kakadu „Paula“ niedlich mit dem Kopf auf der Schulter seines Trainers wackelt.

Keine Jahresplanug, keine Engagments

Alle Tage des offenen Hofes an Ostern, Gastauftritte mit Hundeshow, Kindergeburtstage sind bis zum 30. April abgesagt. „Es fehlen auch die Neuanmeldungen. Normalerweise bestellen Veranstalter und Einrichtungen jetzt unsere Shows und Programme für das ganze Jahr, aber durch die fehlende Planungssicherheit bliebt das aus“, sagt Tiertrainer Janko Behring. Aber die rund 100 Tiere müssen weiter gefüttert und versorgt werden. „Dazu kommen laufende Ausgaben wie Versicherungen, Abgaben und so“, erklärt er.

„Im Augenblick gibt es leider noch gar keine Fördermöglichkeiten für Unternehmen wie uns, keine Hilfszahlungen, kein Garnichts“, so Janko Behring im Video. Der Hof will vor allem Pferde, Hunde und Co. versorgt wissen. „Futterspenden sind uns im Moment sehr wichtig, ob Haferflocken, Heu oder Hundefutter“, sagt Hofinhaberin Kathlen Behring. „Gern vorbei bringen, auch ohne Hände schütteln, oder vor die Tür legen.“

Bilder Die Kreativkurse in der Kreativwerkstatt „Bunte Insel“ in Staßfurt werden dieser Tage online mit Anleitungen für zuhause stattfinden. Quelle:...



Die Hengstmänner können natürlich nicht anders, als den eingestellten Spielbetrieb auf die Schippe zu nehmen. Quelle: Hengstmanns Kabarett



Die Band „Ventura Fox“ kann und will nicht ohne Musik. Deshalb veranstalten die Musiker ab sofort Online-Konzerte auf YouTube. Quelle: Ventura Fox auf...



Tiere brauchen Futter

Um sich ein paar Einnahmen zu sichern, verkauft der Hof jetzt Gutscheine, die später im Jahr bei Veranstaltungen eingelöst werden können. Dazu sollen vermehrt Videos von Proben der Tiershows oder Fütterungen auf Facebook gestellt werden, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben.

Das Problem bei solchen Erlebnisstätten: Der Tierhof funktioniert als Familienbetrieb, ohne öffentliche Hilfen. Die Tiertrainer gehören ähnlich wie Musiker zu den selbständigen Künstlern. All diese Berufsgruppen haben oft kein Unternehmen, bei dem sie angestellt sind, sondern sind freischaffende Einzelkämpfer. Kurzarbeiterregelungen greifen hier nicht. Bisher rät die Künstlersozialkasse nur dazu, Beiträge an die Einnahmen anzupassen, und zu ALG II.

Schloss in allen Bereichen getroffen

„Es braucht jetzt bundesweite Lösungen für Künstler und Freischaffende. Es geht vielen so wie uns.“ Das sagt Heinrich-D. Funke von der Schlossstiftung Hohenerxleben kurz nach der gestrigen Krisensitzung im Schloss. Dort ist fast alles vom neuen Erlass betroffen: Das Hotel ist fast leer, Hochzeiten und Feiern sind abgesagt, Theater und Konzerte fallen aus. Nur das Restaurant hat noch bis 18 Uhr und mit den aktuellen Einschränkungen geöffnet, spürt aber massive Einbrüche.

Bis 19. April sind im Schloss Hohenerxleben alle Veranstaltungen abgesagt. Alle Vorgaben werden eingehalten. „Auch unsere Schauspieler haben alle Touren bundesweit abgesagt. Hierbei ist die Existenz maximal in Frage gestellt, denn damit verdienen unsere Ensemblemitglieder schließlich ihr Geld, im Schloss läuft alles über Spenden“, erklärt Funke. „Die Künstler bestreiten zudem geförderte Kulturprojekte an Schulen, die auch wegfallen.“

„Wir versuchen klug mit der Situation umzugehen und die Künstler intern abzustützen“, sagt Funke. „Und dann müssen wir hoffen, dass Hilfsfonds angelegt werden.“ Über kreative Theater-Alternativen werde man nachdenken, wenn der Plan samt Kurzarbeiterregelungen für die Hotellerie-Mitarbeiter steht. Private Angebote zur Unterstützung und Solidaritätsbekundungen treffen ein.

Quarantäne-Konzert

Wer die eigene Stimmung ein bisschen aufbessern will, ist mit dem „Quarantäne-Konzert“ der Staßfurter Band „Ventura Fox“ online auf YouTube gut beraten. Das heißt nicht, dass die Künstler unter Quarantäne stehen. Die Band wollte am Sonnabend in Braunschweig spielen, Donnerstag schon wurde abgesagt. Also setzte man sich spontan zusammen und stellte das Konzert live ins Netz. Mit einem Grinsen beginnen die Musiker die Online-Sause und spielten erstmal den Anfang von Eric Claptons Song „Layla“ an: „Let‘s make the best of the situation.“

Christopher Konrad von „Ventura Vox“ lacht zwar auch im Volksstimme-Interview, aber „wenn man als Musiker keine Musik mehr machen darf, da wird einem ein Stück der eigenen Identität geraubt“, sagt er. Musik ist das tägliche Leben, die Existenz.

Umso mehr verbreiten sie beim Mitschnitt des Online-Konzerts gute Laune. „Jetzt überlegen wir, ob wir nochmal so ein Ding machen“, sagt Christopher Konrad.

Die Band hat jetzt Zeit für Proben, zum Lieder schreiben und für Studio-Aufnahmen. „Erstmal versucht jeder von uns über die Runden zu kommen, dann geht‘s zum Amt“, meint er. „Das wäre jetzt unsere Hauptauftrittszeit gewesen. Aber wir machen das Beste draus. Das geht auch vorbei!“

Kabarettisten schreiben erste Corona-Witze

Für die „Hengstmänner“ ist die Lage auch bitterernst und existenzbedrohend, trotzdem verliert ein guter Kabarettist auch in so einer Situation nie seinen Humor. Klar sind da schon die ersten Corona-Witze aus Egeln entstanden: „Jeder Corona-Kranke sollte ein blaues Horn auf die Stirn gemalt bekommen“, gibt Tobias Hengstmann einen derben wieder.

„Natürlich werden wir mit Corona-Witzen unsere nächsten Programme bestücken. Und zwar gleich am Anfang, darauf wartet jeder“, sagt der Spaßmacher. Aktuell ist die Spielstätte der Egelner in Magdeburg außer Betrieb, bis 20. April. Das eigene Spielhaus muss die Familie trotzdem weiter bestreiten. „Wir sind die ganze Zeit dabei mit Gläubigern zu sprechen, Versicherungen, Banken und so weiter“, sagt Tobias Hengstmann. Es geht um die Miete für das Familien-Kabarett. Zwei Angestellte können über Kurzarbeit bezahlt werden, die Schauspieler wiederum sind selbständig.

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht, zum Scherzen ist die Lage eigentlich nicht“, meint Tobias Hengstmann. „Wir beraten jetzt, ob wir vielleicht Kabarett im Podcast oder Live-Stream machen.“