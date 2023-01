Corona, Inflation: Deutlich weniger Hochzeiten in Staßfurt

Für viele soll es der schönste Tag des Lebens sein: Die Hochzeit. Den „Bund auf Lebenszeit“ schließen in Staßfurt immer weniger. Welche Hochzeitsdaten besonders beliebt sind.

Ob mit oder ohne Hochzeitstorte: Viele Paare fiebern auf die Hochzeit hin. In Staßfurt wurden es in den letzten Jahren allerdings immer weniger.

Staßfurt/Hecklingen - Es muss ja nicht so inszeniert werden, wie die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seiner jetzigen Frau Franca Lehfeldt. Die Eheschließung der beiden auf der Insel Sylt im letzten Sommer sorgte für viel Aufregung. Manch einer oder eine möchte aber eine Partnerschaft irgendwann auf eine offizielle Ebene stellen. In Staßfurt fanden in den letzten Jahren aber immer weniger Eheschließungen statt.