Das Büro der Regionalbereichsbeamten der Stadt Hecklingen befindet sich in Groß Börnecke am Ballplatz. Foto: Nora Stuhr

Die Regionalbereichsbeamten der Stadt Hecklingen haben wegen der Corona-Lage momentan andere Aufgabengebiete.

Hecklingen l Sprechstunden im Büro der Regionalbereichsbeamten der Stadt Hecklingen in Groß Börnecke am Ballplatz konnten in den vergangenen Wochen nicht stattfinden. Im Zuge der Corona-Bereitschaft mussten die Polizisten – kurz RBB – andere Bereiche mit übernehmen, erklärt der Sprecher der Polizei im Salzlandkreis Marco Kopitz. Er kündigte aber an, dass der für Hecklingen zuständige RBB Mike Wesendorf in den nächsten Wochen seinen Dienst wieder aufnehmen wird. Eine Kollegin, die mit ihm in den vergangenen Jahren zusammen von Groß Börnecke aus im Einsatz war, geht in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Der Posten soll langfristig neu besetzt werden. „Die Stelle muss zunächst ausgeschrieben werden.“ Kopitz schloss nicht aus, dass es noch eine Weile dauern kann, bis Verstärkung eingesetzt wird. Einen Termin konnte er daher nicht nennen.

Bürger der Stadt Hecklingen, die jetzt ein Anliegen oder eine Frage haben, können – vorausgesetzt es handelt sich um keinen dringlichen Notfall, sondern um eine andere Angelegenheit – bei der Polizei in der Zentrale in Bernburg unter (03471) 37 92 30 anrufen. „Wir vermitteln dann und schicken, wenn nötig, wen vorbei.“ In dringenden Fällen etwa bei einem Unfall oder ähnlichen Vorkommnissen ist aber immer der Notruf zu wählen, so Kopitz.

Die RBB zeigen dagegen Präsenz der Polizei vor Ort und sollen Ansprechpartner in den Orten sein, wenn Leute allgemein Rat suchen. Das können auch zivilrechtliche Probleme sein, kleine Streitigkeiten. Außerdem touren die RBB sonst durch Schulen und Kindergärten und andere Einrichtungen, geben Tipps und Hinweise für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. In der Stadt Hecklingen können Bürger im Moment auch auf den nächsten Bereich ausweichen und RBB in den umliegenden Städten und Gemeinden ansprechen, rät Kopitz. Er sagt, dass diese auch ab und an vor Ort sind. „Wir haben vereinbart, dass die anderen Bereiche, also Staßfurt, Egeln und Seeland ab und an in Hecklingen mit vorbei schauen.“